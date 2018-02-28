【港股解碼】協鑫系欲分锂業一杯羹，林達控股將扮演怎樣角色？

2017年A股最大風口是什麽？或許會遲到但絕對不會缺席的一個話題便是新能源汽車，而由新能源汽車帶動的锂電池概念股亦是紛紛拉開上漲帷幕。如火如荼的勢頭就連光伏龍頭保利協鑫(03800-HK)也坐不住了，在2月底奉送投資者一件“入股锂礦公司”的大禮包。隨著保利協鑫的動作，林達控股(01041-HK)被能源大王朱共山入駐後的首秀也浮出水面。

一個交易，兩家公司

保利協鑫能源于2月27日公布，以每單位3.5加元(約21.65港元)認購多倫多證券交易所創業板上市的锂礦業公司Millennial約163.62萬個單位，總代價約爲572.67萬加元(約3542萬港元)；及倘超額配售權獲行使，按相同價格額外認購最多18.63萬個單位，額外代價最多65.2萬加元(約403萬港元)。

此外，保利協鑫控制25.49%股權的林達控股亦以每單位3.5加元認購Millennial 13.42萬個單位，總代價約爲46.95萬加元(約290萬港元)。

Millennial主要從事收購、勘探及開發锂礦業權，目標成爲锂電池行業具競爭力的供應商。Millennial 在阿根廷薩爾塔省資源豐富的「锂三角」持有2個項目。

在公告中，保利協鑫亦提及此番收購的目的，由此也可一窺朱共山的野心：不滿足于做光伏行業的巨頭，將商業觸角伸向熱門風口锂行業。先看協鑫集團作爲光伏行業龍頭大哥，其三個上市平台涵蓋光伏全産業鏈：保利協鑫對應行業上遊，供應多晶矽及矽片；協鑫集成對應中遊，提供組件、電池片及系統集成等業務；協鑫新能源是光伏電站投資運營商，主要提供大型電站營運等下遊業務。照協鑫集團的發展套路來看，由到手的上遊锂礦開始，向中下遊或找別家合作或自行拓展锂電池業務也不是一件不可能的事情。不過，在該項認購協議中所提到的林達控股，又在扮演怎樣一個角色呢？

收購而來，怎樣定位？

林達控股前名中國新能源動力，雖然在2015年時曾言有意發展環保及可再生能源新業務，但之後並沒有什麽大動作便不了了之。公司于2015年9月自主席溫家珑全資擁有的深企聯合金融集團手中，以作價1600萬元收購林達證券全部股權，更名爲林達控股。目前，公司主要從事證券買賣及投資業務、證券經紀及提供證券保證金融資業務、物業投資業務及貸款融資服務業務。

2017年中報披露，公司約85.36%的收入來源于貸款融資服務業務，證券經紀及提供證券保證金融資業務和物業投資僅占很小的一部分。受益于港股市場大牛和公司不斷剝離虧損資産，林達控股在2017年一改前兩年負向營收和巨額虧損的態勢，在2017年中期扭虧爲盈。

2017年10月16日，保利協鑫能源公布，斥2億港元購入林達控股主要股東China Force Enterprises Inc．手上29.55%（逾2.99億股）。雖然于轉讓事項完成時，主要股東由China Force更改爲保利協鑫。但在2017年12月21日，China Force轉換可轉債重回第一大股東地位，保利協鑫則退居第二大股東。

事實上，協鑫系對金融業已進行多次試探，旗下國鑫所主攻供應鏈金融、亦于2016年2月成立協鑫金控進行産業投資並建立綠色發展研究院、綠色金融研究院等智庫平台。同年10月，徐州恒鑫金融租賃股份有限公司獲批開業，由協鑫智慧持股49%、徐工機械持股29%及徐州市財政局控制的徐州國盛投資持股22%。不過一塊正式的證券牌照仍然遲遲未至，而林達證券系根據證券及期貨條例可從事第1類（證券交易）受規管活動的持牌法團，這項交易也使協鑫集團順利拿到證券牌照，彌補這一缺憾。

保利協鑫自2017年10月入駐以來，除去林達董事會人員組成變動以外，公司一直未有太大動作，誰料默默醞釀卻逃不開資本市場的關注。值得注意的是，林達此番入股锂礦公司的消息自己未發公告，而是並在保利協鑫的公告中一並發出，卻在昨日（2月27日）盤中一度暴漲近45%，全天漲幅達到23.23%。據林達2017年中期披露持有9328.3萬港元現金來看，用于該項交易的約290萬港元僅占很小部分，現金流並不會因爲入股事項吃緊。若按2月26日收盤價0.495港元及現價0.58港元計，林達因不到300萬港元的小額投資使市值兩日內增近1億港元，這筆買賣不可謂不高明。

除此以外，林達也借此機會由單純的金融股搖身一變成爲港股市場中锂電池概念甚至新能源汽車概念股。協鑫系在光伏産業中已成龍頭，其光伏系統價格非常具有優勢。新能源汽車已成未來發展趨勢，锂離子電池成爲最熱風口也有一段時間了。除了證券牌照和成爲協鑫系的海外融資平台，在光伏+锂電池的産業協同效應中，能否有望看到林達發揮更大作用呢？

作者：朱亦丹

本文原創，未經授權不得轉載，如想轉載請關註官方微信號港股解碼，留言獲取授權。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)