【港股解碼】金逸影視：2018春節檔撈金“聖手”

春節檔剛過，《唐人街探案2》、《紅海行動》、《捉妖記2》分別以28.28億、24.29億、20.97億的票房成績位列前三。而巧合的是，根據貓眼數據顯示，金逸影視參與出品了《捉妖記2》、《熊出沒·變形記》，聯合出品了《唐人街探案2》、《紅海行動》.........

來源：中國票房網

金逸影視可以在今年的春節檔收獲多少我們還不知道，但是其2017的成績單馬上就要浮出水面了。

今日，金逸影視（002905.SZ）發布了其2017業績預告，根據預告顯示，在2017全年內，金逸影視錄得營業總收入人民幣21.91億元，相比2016年增長1.63%；錄得營業利潤2.94億元，相比2016年增長16.13%；錄得歸屬于上市公司股東淨利潤2.11億元，相比2016年增長7.90%，業績處于穩固上升中。

搭上院線制的快車

金逸影視成立于2004年，以影院經營、投資爲主要業務，不得不說，這是一個極好的時間點。彼時，中國的院線制改革正在如火如荼的進行中，而金逸影視一誕生便搭上了改革的快車。

在很長的一段時間內，中國電影的發行方式一般是“統購統銷+層級發行”，但是這樣的制度很容易被大型的發行公司壟斷；直到1993年，各大電影制片廠們在制度的許可之下開始自辦發行，但是這樣的改良並不徹底，只是把一個大的壟斷者，分割成了很多小的壟斷者。

真正院線制的建立始于2001年12月，這一制度的確立結束了中國50多年以來按行政區域供片，按省、市、縣逐級層層發行的計劃經濟體制下的發行放映模式，取而代之以發行方直接向院線發行影片、院線統一向旗下影院供片的發行模式。可以說對中國的電影行業産生了革命化的影響。次年，以張藝謀的《英雄》爲代表的中國商業大片強勢亮相，可以說，院線制的建立對促進中國電影的商業化進程也起到了推波助瀾的作用。

在成立之初，大多數院線都是由當地省、市電影公司轉制而成。隨著電影市場准入的不斷放寬，國家允許、鼓勵民營資本進入院線競爭，行業外資本的跨界試水開始如火如荼地展開，以金逸、萬達爲代表的民營院線迅速崛起。

金逸影視：行業排位

截至2016年底，全國共有城市院線48條。2016年，共有36條院線年度票房超過1億元，萬達、廣東大地、上海聯和、中影星美、中影南方新幹線、中影數字、廣州金逸、浙江橫店8條院線票房均超過20億元。

來源：中國電影發行放映學會

其中，根據金逸此前發布的招股說明書顯示，萬達院線實力強勁，其票房收入與市場份額在2015年、2016年均位列衆院線首位。在2015年、2016年，萬達院線市場份額分別爲13.59%，13.45%，而排在其之後的廣東大地、上海聯合和中影星美的市場份額均不到10%；在2015年、2016年，萬達院線的票房收入分別爲59.66億、61.22億元，幾乎是第二名的兩倍。

再來看金逸院線，2015年度，金逸院線在全國城市院線排名第六位，實現票房28.84億元，占全國城市票房的份額爲6.57%。2016年度，金逸院線在全國城市院線排名第七位，實現票房27.65億元，占全國城市票房的份額爲6.07%。2017年1-6月，金逸院線在全國城市院線排名第七位，實現票房14.33億元，占全國城市票房的份額爲5.63%。

此前，金逸院線在全國院線中的排名還達到過第五名的成績，但是近年來其市場份額卻出現了下降。根本原因是隨著院線市場的成熟，更多具有競爭力的對手加入，搶奪市場份額。同時，整個院線市場變得更加殘酷，兩極分化的現象越來越嚴重，電影資源常常往大院線傾斜，中小院線的生存更是艱難。

但是這也說明了一個問題，增加自身的實力，是在這場激烈的角逐中挺住的唯一秘訣，而金逸影視也在不斷的努力當中。

首先是影院的不斷擴建，截至2017年6月30日，金逸已開業影院144家，經營區域跨北京、上海、廣州等50余個城市。金逸院線共有321家影院，包括金逸股份自有的144家影院以及177家加盟影院。其次是尋找新的盈利可能性，此次金逸影視投中了春節檔的三部大片，在圍觀者感歎其運氣太好的背後，想必經過了一番認真的計較與考量才會做出這樣的選擇。

作者：施琳慧

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