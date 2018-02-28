【港股解碼】“氣荒”過境，這家燃氣流量計公司要赴港上市

2017年冬天，因爲“煤改氣”的關系，天然氣供應端承壓帶來價格上漲，一批油氣企業賺的盆滿缽滿。乘著這股“東風”，産業鏈上相關燃氣流量計公司也沾光不少，比如浙江蒼南這家儀表公司，在業績、市場占有率不斷提升的背景下，也“打”起了資本市場的主意。

燃氣流量計公司赴港上市

昨日，在港交所更新的發行人相關資料——申請版本及聆訊資料集中，浙江蒼南儀表集團股份有限公司位列其中。在近乎被互聯網類、科技類、服務業類公司所占領的赴港新股IPO陣營中，蒼南儀表作爲久違的一家制造業公司，顯得格外惹人關注。

蒼南儀表是一家集研發、制造、銷售和售後服務于一體的工業及商用燃氣流量計制造商，其經營可追溯至1977年。憑借近40年的行業經驗，通過産業升級及最新研發成果的應用，公司按照2016年收入在國內工業及商用燃氣流量計行業當中排名第二，工業及商用燃氣流量計産品銷售收入爲人民幣3.87億元，市場占有率爲32.4%。

受益于市場需求增加，公司收入大幅增加。截止2015年、2016年及2017年9月30日止的收入分別3.63億元、4.44億元、4.39億元；期內溢利3654.5萬元、1.18億元1.5億元，其中，截止2017年9月30日至溢利同比迅猛增長152.56%。

按産品類別劃分，上述期間工業及商用燃氣流量計産品收入分別爲2.97億元、3.87億元、3.92億元，占營業總收入的比重爲81.9%、87.1%、89.2%；民用燃氣表産品4804.5萬元、4521.6萬元、4314.6萬元，占比13.2%、10.2%、9.8%。在工業及商用燃氣流量計收入同比增長的情況下，公司開發的民用燃氣儀表産品也在穩定增長，在截止2017年9月30至的期間，民用燃氣儀表産品收入同比增長43.9%，且公司本身具備30萬套民用燃氣儀表年生産能力，一直致力于通過自身成熟的銷售網絡，拓寬民用燃氣儀表市場。

在收入快速增長，及對設計及生産工序的研究及改善、主要原材料（如鋁材、鋼材及電子器件）價格下降、提高生産效率、成本控制等措施下，公司同期毛利率也獲得了大幅提升。2015年、2016年及截止2017年9月30日至的九個月毛利率分別爲54.4%、65%及72.6%。

客戶關系上，四家領先的燃氣企業集團持續位列公司五大客戶之中。截止2017年9月30日，公司已于該等客戶維持8至13年的業務關系。于2015年及2016年及截止2017年9月30日至九個月，對五大客戶的銷售額分別約占收入的33.7%、34.6%及33.9%，對五大客戶的銷售額分別約占同期收入的9.2%、8.6%及10.4%。

行業面上，當前天然氣市場快速發展，無疑給公司未來的業績走向打了一針“強心劑”。

天然氣市場快速發展，蒼南儀表業績可期

2012年至2016年期間，我國天然氣市場快速發展。消費量自2012年的1509億立方米增至2016年的2103億立方米，複合年增長率爲8.6%，而全球天然氣消費量的複合年增長率爲1.6%。

此外，在最嚴環保政策壓力下，2016年我國天然氣消費量占一次能源消費總量的比例達到6.2%。然而，該比例遠低于美國31.5%、日本22.5%及德國22.5%。參照十三五規劃，預期2017年至2021年的天然氣消費量將于2021年增至3863億立方米，複合年增長率爲13%。

于2012年，我國的天然氣管道長度約爲342800千米，自2012年至2016年另外鋪設的管道約爲206100千米，複合年增長率約爲12.5%。由于天然氣管道是天然氣行業的重要基礎設施，預計天然氣管道將于2021年達到約901200千米，2017年至2021年的複合年增長率爲10.5%。

顯然，我國天然氣行業正處在快速增長的階段，作爲産業鏈上的參與者，蒼南儀表將受益于行業利好，“掘金”潛力巨大。

具體到民用和工業及商用天然氣流量計市場，在環保、去産能、“煤改氣”等多重因素下，也將快速發展。

工業及商用天然氣流量計市場的總銷售收入自2012年的人民幣9.196億元增至2016年的人民幣11.93億元，此期間的複合年增長率爲6.7%。由于十三五規劃爲擴大中國的天然氣使用設定了宏偉目標，預期收入將于2021年達到人民幣20.23億元，2017年至2021年的複合年增長率爲10.3%。

就民用市場而言，民用天然氣流量計市場的總銷售收入自2012年的人民幣58億元增至2016年的人民幣92億元，此期間的複合年增長率爲12.1%。隨著我國城鎮化建設進一步發展及職能燃氣表問世，預計民用市場的銷售收入于2021年將達到人民幣181億元，2017年至2021年的複合年增長率爲13.5%。

經過近40年的沈澱，蒼南儀表在資金實力、技術實力、品牌知名度、分銷及售後服務網絡上兼具優勢，在行業蒸蒸日上的背景下，未來業績非常值得期待。

■ 作者｜董虹

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