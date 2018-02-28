擊退餐飲業年後離職潮這位年輕女店長一待14年不走

農曆春節過後，正逢年後轉職高峰，餐飲業因為流動率高，不僅成為轉職最熱門轉職行業，也是年後釋出最多職缺的行業別之一；不過，這家連鎖餐飲的女店長很不一樣，她不僅一待就是 14 年，更和老闆、副總建立家人般的革命情感，甚至在這裡尋覓到另一半，更從這間餐廳出嫁、完成終身大事。到底祕訣是什麼？她說：「是信任」。

年後轉職高峰，根據人力銀行調查，餐飲業成為最熱門轉職行業，許多想創業的上班族也把餐飲業列為首選，不過，餐飲業要面對一例一休工時、服務至上等問題，現實中經營起來並不容易，也使得餐飲相關行業總給人流動率很高的印象。

不過，金色三麥台北京站店店長郭怡岑卻不這麼認為。談起為什麼餐飲業流動率高，她點出問題：「很多年輕人只是把餐飲業當跳板，本就不打算久待」再者有不少年輕人總抱持著「想去更好的公司企業」的想法，沒有真正面對餐飲業與接受挑戰。郭怡岑說：「再好的公司也會有爛員工。」她認為進入餐飲業，心態很重要。

金色三麥目前全台 12 間餐廳，12 位店長平均年資都超過 8 年以上。這是郭怡岑大學之後的第一份工作，分享自己 14 年以來的過程，她認為「帶人要帶心」固然重要，但是建立「信任感」才能凝聚向心力，進而把這裡當成自己另外一個家，在慢慢找到歸屬感的過程中，遇到什麼樣的主管非常重要。



▲郭怡岑認為進入餐飲業，心態很重要。（圖／記者彭夢竺攝）

聊起金色三麥餐廳副總葉淑芬，郭怡岑語氣中帶著佩服。「淑芬姐總是用分享與鼓勵的方式，讓大家感覺被重視。」遇到事情或是有客訴，淑芬姐不是一味的指責，而是告訴你做人的道理、處理事情的方法。

「她就像一面誠實鏡，當你看著她的眼睛時，你不自覺就會跟她吐露心聲。」葉淑芬不僅關心員工的工作狀況，也照顧大家的生活，許多員工都會跟她分享生活點滴，這樣的帶人方式，也深深影響郭怡岑。

「餐廳就是一個大家庭，我們就是主人，招待每一個來訪的客人，你會從廚房端出美味的料理，細心照顧客人的需求。」郭怡岑以這樣的理念一路走來，不僅幫金色三麥到各縣市開疆闢土，也與老闆、執行長、淑芬姐建立了深厚的情誼。這裡對她來說，已經是另外一個家。



▲郭怡岑（左）與金色三麥餐廳副總葉淑芬。（圖／金色三麥提供）

談到餐飲業大環境，郭怡岑秉持著誠實、分享與利他的精神，把淑芬姐的理念傳承下去，現在的她都告訴想要離職的下屬：「不管你去哪一個行業，都要有方向與目標。」因為當你跨過一定層級、完成不同階段任務時，就會看到更多的格局，讓視野更加開闊，那時才能感受到餐飲業的真正樂趣。

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