台北生活大不易？一家四口生活費1.8K引發網友熱議

大家都會說台北寸土寸金，也會說台北居大不易，讓許多住在台北的新手爸媽生了第一胎後，想生第二胎時就會有諸多考慮，一名網友在批踢踢發問，一名媽媽育有兩名子女，每個月扣除房租，生活費 1.8 萬養一家四口，過得很開心，但此文章一出，引發網友正、反兩面的回應。

昨（ 27 ）日一名網友在批踢踢的「結婚」版 PO 文問到「有第二胎（以上）的你們，家庭的收入？」一名擁有兩名子女的媽媽回文提供自身的意見，他表示自己的丈夫一個月薪水 3.5 萬元，扣除每月 1.7 萬的房租，還有 1.8 萬元的生活費，「說真的，會活不下去嗎？還好，只是每個月花光，有時還要補貼一些存款」、「真心覺得窮有窮得養法」。

該名媽媽網友接著表示，平常的休閒娛樂是去逛百貨公司、量販店，其他的會去公園及親子館，也常常外食，遇到大型家電時，會有所思考，但活得相當開心，並認為錢不是重點，是真心陪伴。

有網友好奇該名媽媽網友是如何辦到的，該名媽媽回應表示生活費一些零零總總加起來差不多 18000 元，有時不夠時就會拿之前的存款來貼補。

不過有部分網友不接受該名媽媽的看法，紛紛留言表示「窮有窮的養法，只是安慰自己」、「是我，我不想當你小孩」、「當你們小孩真的很倒楣」，認為原 PO 的「月光族」造成「階級複製」，原 PO 則回應表示「錢真的是其次，要用心照顧才不會教出危害社會的小孩」。

同樣有部分網友力挺原 PO ，留言表示「真心覺得原 PO 是成熟人，脾氣真好，小孩最需要的是陪伴」、「原 PO 的文章看起來是個很重視與孩子互動成長的嬤嬤，我不認為教養出的孩子會比盲目窮忙的父母差」。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』