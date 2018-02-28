【港股解碼】柳暗花明又一村！毅德國際賣殼不成遇貴人京東

近日，京東（Nasdaq：JD）與多家公司進行合作：CanYa宣佈加入京東區塊鏈加速器計畫；天馬精化(002453-CN)與京東在供應鏈管理、金融科技相關業務達成協議；都市麗人(02298-HK)亦合夥京東成立合作基金準備並購，在與京東簽訂協議當日，都市麗人股價收市更大漲9.375%......而今天要講的，是去年賣殼不成的毅德國際（01396-HK），亦順利搭上京東的船。

日前，毅德國際和京東於北京簽署戰略合作協議。根據協議，公司與京東同意在物流服務、金融服務、電子商務服務、技術及基礎設施以及理念推廣領域建立長期戰略合作關係，以透過整合中國二三線城市的線上及線下商務來實現創造“無界商貿城”的目標。此合作將首先於毅德國際的一個或多個商貿物流中心進行實驗。倘此合作證實成功，此合作將被複製至毅德的所有商貿物流中心。

秋風日日望歸裝，忽報來期喜欲狂。早於2017年5，毅德便公告稱有獨立第三方可能購買其股東至毅及頂升於公司全部或部分股份。然而同年8月，該公司便發佈公告稱，大股東終止出售股份。顯然，賣殼之路已中途夭折。對於毅德來講，能在賣殼失敗後傍上京東絕對是好事。那它憑什麼與中國最大的自營式電商企業攜手？

於多地設有商貿物流中心

目前，毅德已在國內各大經濟區域和核心樞紐城市建設了大規模商貿物流園，擁有大量各類業態的實體商戶，在贛州、蘭州、興寧、寧商、梧州、荷澤、玉林、佳木斯、煙臺、柳州、綿陽、寧鄉都設有商貿物流中心。是線下最大、最直接、最有效、最核心的流量市場之一。截至2016年12月31日，該公司已建成該商貿物流中心專案的獨立交易展示區、貨代市場、會展中心、倉庫以及汽車總站及資訊中心以及酒店式公寓，正興建一間酒店。

根據戰略合作協議，毅德及京東將整合彼等的物流系統以向公司商貿物流中心的商戶提供更便利及有效的物流服務。此外，京東將在公司倉庫實施其標準化的存貨儲備及操作系統。這麼一來，毅德龐大的商貿物流中心價值得到了最大化，同時亦能助京東擴大其物流網絡。

手持“毅掌櫃&毅起付”系統 共建B2B+O2O平臺

事實上，2017年年底，毅德國際便涉足O2O平臺，宣佈推出“毅掌櫃&毅起付”系統，目前，“毅掌櫃&毅起付”系統已在綿陽、贛州、柳州、煙臺、蘭州等全國商貿物流毅德城園區應用。加上此前毅德控股推出的電商品牌“毅起來”、集成極速物流平臺、車貨匹配APP“毅起送”和智能生活進口商品社區體驗店“毅優選”，毅德控股的互聯網矩陣平臺業已初步成型。

“毅掌櫃&毅起付”系統，不僅大幅提升了商鋪運營效率，也節省了大量的成本，更可助力毅德城園區廣大商戶大力拓展O2O市場，更好地滿足客戶需求。而根據日前與京東簽訂的協議，毅德國際及京東將共同建立B2B+O2O平臺，而京東將會供應在毅德電子商務平臺分銷的產品。按照此番操作，“毅掌櫃&毅起付”系統的產品大大豐富了，受眾的選擇性更多，不就更有利於此系統的拓展以及京東的盈利嗎？再者，京東將協助商戶在其網站開設及經營網店，而毅德將協助京東網站上的線上商戶在其商貿物流中心開設實體店，線上線下雙結合，必定亦是一番新景象。

經常性業務收入增長顯著 不斷調整傳統業務

除了於多地設有商貿物流中心和手持“毅掌櫃&毅起付”系統外，毅德顯著增長的經常性業務收入及不斷調整傳統業務的做法，應該亦是吸引京東與其合作的另外一個原因。

2016年，集團來自物業管理服務和租金的收入分別約為4210萬元和4510萬元，較2015財政年度分別增長了128.6%及19.6%。得益於物業管理業務的持續擴展以及租賃面積的增加，集團經常性業務收入對利潤的貢獻顯著提升。

同時筆者發現，該公司近年不斷調整其主營業務，從上表可知，其物業收入雖然仍是占收入最大的比重，但比例在按年遞減，就如其在2016年年報所述那般：2017年傳統主營業務首當其衝，各商貿物流中心專案以2016年的結果、問題為導向，在去庫存方面，深入分析現有優勢和未來發展趨勢，用好地方政策，盤活現有資源。在新增可售專案方面，按照進度計畫，抓好節點，以保障年度目標值的實現。

對於年報的承諾，毅德還是有執行力的，這應該也是京東欣賞它的地方。2017年8月，毅德國際便擬2億元出售懷遠毅德城發展的60%股權，懷遠毅德城發展主要在中國安徽蚌埠市懷遠縣從事商業及住宅專案開發及運營。同年9月，毅德國際繼續變現手頭專案，以現金代價4.89億向獨立第三方悉數出售興寧毅德商貿物流城84%持股，興寧毅德商貿物流城主要於廣東省興寧市從事商貿中心專案的開發及運營，估計出售收益1.26億。

無疑，出售事項可加強毅德的現金流量及回報率。在授出回報率相對較低的專案的同時，動用出售事項的出售所得款項作為其營運資金及未來，亦是對未來有規劃的舉措吧！

掩蓋不了的平平業績

儘管在2016年有顯著增幅的經常性收入，但也掩蓋不住其平平的業績。

截至2017年6月30日止6個月，毅德未經審計的收益同比增加25.4%至7.26億元，期內收益增加的主要原因是物業銷售所得增加。毛利率由2016年同期的58.9%下降至36.1%，毛利率下跌主要由於平均銷售價格下跌及產品結構變動。此外，期內毛利同比減少23.1%到2.62億，而其權益股東應占溢利更是大幅下滑72.2%至4461.8萬元。

為何中期其股東應占溢利大跌72.2%？細閱其年中報可知，除了上述提到的毛利率下降外，期間轉租安排的終止導致租金收入減少、錄得公允值收益同比減少33.64%、銀行存款的利息收入減少致財務收入下跌25%、融資成本的增加20.1%，以及中國土地增值稅撥備增加導致所得稅增加69.7%都是其利潤下滑的兇手。業精於勤荒於嬉，既然已在2017年中期總結原因，接下來毅德是否要擦亮業績亮給京東看呢？

此外，如上圖所示，毅德國際在過去5年，無論是在收益、毛利及股東擁有人應占溢利，都在2013年開始走下坡路。如此說來，毅德要和京東談合作的中氣貌似仍未夠十足。值得再提的是，此合作需要先在毅德國際與京東協定的公司的一個或多個商貿物流中心進行實驗，證實成功後，合作才會被複製至毅德的所有商貿物流中心。

山重水複疑無路，柳暗花明又一村，成敗就此一舉。毅德國際賣殼不成遇貴人京東，故事將如何發酵，請看下回分解。

截止2月27日收盤，該公司報0.69元，升0.04元，升幅為6.15%。成交1868.6萬股，成交額為1312.982萬元。

作者：張雨娜

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