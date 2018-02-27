維珍妮(02199-HK)：期明年越南廠房產能佔比達6成 未來研發重心仍在內地

維珍妮國際(02199-HK)投資者關係總監區慧婷稱，公司在越南地區的發展將成為公司未來毛利改善的重點。她認為相對於內地來說，在越南招工較容易、工資成本更低，加之享有十五年稅務優惠，隨著越南的四期廠房落成，公司在將越南地區的生產比重將逐步提升。

區慧婷表示，目前位於越南的第四期廠房將於今年第四季度完工，明年首季可正式投產，預期聘用員工人數在6000至8000人，主要用於製造運動類型產品。而已於去年12月試產的第三期廠房於年後開始招工，料在6至8月完成8000名員工的聘用工作，預計年產量在3000萬件左右。她續指，公司目前在越南廠房的生產佔比超過3成，期年內增加至4成，並於明年達6成。

公司主席、首席執行官兼執行董事洪游奕則指，維珍妮目前在國內有多年累積形成的成熟供應鏈，以及研發技術仍需要內地的人才支持，因此未來十年公司仍會將產品研發重點放在內地。

目前公司一大客戶為Victoria's Secret，該品牌自去年開始和維珍妮開展合作，加之吸納了新的日本客戶，目前公司前三大客戶佔公司整體銷售額在5成左右。

文：鄒舒惠

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)