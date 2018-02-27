玖紙(02689-HK)：紙漿價格仍低 料下半財年產品加價兩三次

內地將於3月1日實施進口廢紙新規，屆時廢紙進口量將下跌，刺激國內紙漿價格持續上升。玖龍紙業(02689-HK)副行政總裁張成飛透露，紙漿價格在春節前已平均上升了50至100元每噸，節後再上升了200元每噸，目前紙漿價格約2400至2500元人民幣每噸，紙漿價格持續上升反映市場對未來走勢看好；以今年來看，紙漿價格仍處於低位，加上下游客戶的庫存已跌至較低水平，相信包裝紙產品價格於下半年有機會調升2至3次，集團亦會因應市場變化加價，但幅度則需視乎原材料及庫存等情況而定。他又指出，目標在今年6月底將庫存天數降至10天以下。

玖紙集團董事長張茵預料，今年原材料將繼續短缺，令產品價格波動上升，集團將大量增加收購國內廢紙，同時在國外開設再生漿工廠以作補充，截至去年底集團的國內及進口廢紙各佔一半，至今年底相信國內廢紙佔比可超過50%。對於市場走勢，張茵認為，內地經濟增長加上網購盛行，對包裝紙帶來需求；另外在環保政策及消費升級等刺激下，可為生產高品質包裝紙的玖紙帶來機會，對集團未來增加產能有信心，不擔心會產能過剩。

另外，玖紙近年致力降低負債水平，截至去年底止的上半財年，負債比率為62.3%。集團財務總監張元福表示，目標在今年6月底降至65%，至2019財年再降至約60%水平。被問及會否增加派息，張茵則指，維持派息比率不低於30%水平，目標則可上升至40%。

文：蔡秀娟

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