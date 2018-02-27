中國國家電網或憑雄厚財力克服政治阻力 競購德國50Hertz股份

路透法蘭克福/巴黎2月26日 - 行業消息人士稱，中國國家電網有限公司(國家電網)可能憑借雄厚財力，克服德國的政治阻力，競購同業50Hertz的20%股份。

國家電網正在與澳洲基礎設施基金IFM Investors磋商，希望購買後者手中40% 50Hertz股份的一半。國家電網是全球最大的電力公司，50Hertz則是德國四大高壓電網運營商之一。

比利時電網運營商Elia(ELI.BR)周五稱，該公司有兩個月時間決定是否行使優先權，先於國家電網向IFM收購20%的股份。Elia持有50Hertz的60%股份。

但投行消息人士認為，鑒於Elia已經握有業務控制權，其出價不太可能匹敵國家電網。

“這樣的價格之下，恐難有第三方還價，”其中一位消息人士稱。“一旦Elia做出決定，這項股權出售交易終將推進。”

第二位銀行業人士稱，國家電網的價格如此“霸道”，IFM除了協商出售股權以外別無選擇。

國家電網和IFM並未回覆置評要求。

“關鍵的基礎設施必不能出售。”德國社會民主黨經濟及能源發言人Bernd Westphal本月被問到有關國家電網對50Hertz的興趣時對德國商報(Handelsblatt)稱。

根據德國的對外貿易法規，若事關公共安全疑慮，政府可審查跨境交易，但只有在收購涉及的目標實體股權超過25%時才能進行。

“政府不能左右過程，但照例若有必要可進行談判...”一名經濟部發言人在電郵評論表示。

其中一名消息人士說，如果Elia向IFM購買股權的小概率事件發生，國家電網可能轉向50Hertz的同業Amprion。

德國公用事業公司萊茵集團(RWE)(RWEG.DE)持有25.1%的Amprion股權，其余股份則握在包括慕尼黑再保(MUVGn.DE)、瑞士人壽保險(Swiss Life)(SLHN.S)和Talanx (TLXGn.DE)的一個投資者團體手中。

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