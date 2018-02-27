德拉吉：歐元區貨币政策仍需耐心和堅持

歐洲央行行長德拉吉26日在歐洲議會例行聽證會上表示，歐元區經濟正在強勁擴張，增速高于此前預期，也更加均衡，使歐洲央行對通脹前景的信心“明顯增強”，但貨币政策仍然需要耐心和堅持。

德拉吉指出，去年歐元區經濟增長2.5%，反映出歐元區私人消費和投資旺盛。歐洲央行實施的一系列寬松貨币政策，預計在2016年至2020年累計拉升歐元區經濟增長約1.9個百分點。

去年5月以來，歐元區名義通脹率在1.3%至1.5%之間徘徊。德拉吉認為，該變化主要受能源價格影響，而剔除能源和食品價格因素的核心通脹率卻始終疲弱。2017年4月以來通脹率徘徊在0.9%和1.2%之間，2018年1月為1%。

關于通脹前景，德拉吉表示，歐洲央行預期在寬松貨币政策的支持下，歐元區名義通脹率將恢複到緩慢上升的軌道，但不确定因素依然盛行，尤其是近期金融市場振蕩、歐元匯率波動對中期價格穩定的影響值得密切關注。

歐洲央行目前每月300億歐元的購債計劃將至少持續到今年9月底。從上周發布的1月份貨币政策會議紀要看，即使結束購債，歐洲央行仍將維持高度寬松的貨币政策立場。

來源：第一財經

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