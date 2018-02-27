【通告解讀】新世界發展(00017-HK)揭示了香港樓市甚麼狀況？

新世界發展(00017-HK)2月27日公佈2017年底止中期業績，對香港樓市前景揭示了甚麼？

新世界主席鄭家純表示，香港物業發展 儘管受到美國加息、多個主要發達經濟體踏入貨幣政策正常化及香港銀行同業拆息波動等因素影響, 香港住宅一手市場在 2017 年的交投氣氛仍然熾熱,不同類型的住宅,特別是豪宅,均創下售價及呎價 紀錄。根據香港差餉物業估價處的統計,2017 年住宅一手買賣合約數目達到 18,645 宗,總值為 2,405 億港元,創近年新高。

過去一段時間,香港社會對住宅市場的討論離不開樓價走勢及土地供應。需求方面,面對從嚴的樓市 政策,渴望首次置業及換樓以改善生活環境的需求仍相當龐大,對比香港住宅一手市場每年約 18,000 個至 20,000 個的新增供應,購買力的比例仍相當充裕;供應方面,香港特區政府的土地供應專責小組 也坦言香港可用的土地嚴重不足,住宅供不應求的情況在短期內難以逆轉。

市場人士指出,目前樓市的上升態勢,除了基本的供需失衡,過去多年積累的財富效應也是促使樓價 上升的另一原因。全港入息與供款水平近年有上升趨勢,然而,目前需求以用家為主,高槓桿模式的 投機行為並不常見,加上預期香港經濟表現改善,就業市場穩定,以及香港銀行按揭需要通過嚴格的 壓力測試,已減低了樓市可預見的風險。

文：周燕芬

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