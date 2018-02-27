京東正式進軍澳洲 在墨爾本開設澳新總部

京東正式在澳大利亞開設澳新總部，支持本地業務發展并協助兩國商家拓展中國大陸市場。

“京東的用戶對于澳大利亞和新西蘭高質量商品的需求日益增大，此舉將幫助消費者更好地購買到這些優質商品。”京東集團董事局主席兼首席執行官劉強東稱：“對于澳大利亞和新西蘭的品牌、零售商而言，他們都在尋找一個值得信賴的合作夥伴幫助他們在中國建立品牌并保護其知識産權。京東正是他們的不二之選。我們非常感謝維多利亞州對京東連接中國與澳大利亞、新西蘭商貿交流給予了巨大支持。”

維多利亞州投資貿易部長Philip Dalidakis表示，“維州是澳大利亞的電商中心，我們非常高興京東這樣具有強勁實力的電商企業能在墨爾本開設澳新總部，此舉表明我們正是澳大利亞電商的中心。”

京東國際業務總裁鄭孝明表示：“京東對于澳大利亞和新西蘭品牌，尤其是食品、農業、奶制品和化妝品有着大量的需求，京東澳新總部將幫助當地品牌和商品更好地滿足中國消費者的旺盛需求。對于促進澳大利亞、新西蘭與中國的商貿交流，京東澳新總部也將發揮着重要的作用。”

京東選擇落地維多利亞州與當地為電商企業提供的優良機會密不可分。維多利亞州匯集了大量的當地供應商，是澳大利亞唯一的24小時航運港口，當地政府也對電商産業保持着積極的支持態度。近年來，澳大利亞和新西蘭的商品越來越受到中國消費者的追捧。

自2017年6月份内測上線以來，京東澳洲站便涵蓋了廚具、家電、家居、3C數碼産品等品類，廣受澳洲用戶歡迎，其中小米、華為、美的、九陽等中國品牌備受澳洲華人用戶的追捧。

來源：品途商業評論

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)