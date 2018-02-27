軍人年改樓地板恐失守嚴德發：這是國安危機

反年改團體今（27）日上午衝入立法院抗議，過程中藍天行動聯盟秘書長繆德生摔落地面，送醫搶救。對此，國防部長嚴德發表示，一定會為大家爭取福利與權益，因為這是國安危機。新任退輔會主委邱國正被問到，是否為爭取軍人年改更好的待遇？他說，「我現在不敢講這些話，我也不能夠承諾這些事情。」

嚴德發表示，呼籲大家必須重視，請所有立委能支持新的退撫制度方案， 這是一個國安危機，請大家重視。

對於反年改團體衝立院陳抗，發生不幸意外事件，嚴德發說，他感到非常難過與心痛，都是過去同甘共苦的袍澤，他知道之後非常震驚，他並呼籲所有同袍，對於任何抗爭、陳抗，特別要注意到安全，他在立院會為所有袍澤、同胞，極力爭取福利與權益， 因為這是國安危機，也請立委們都要考量，不可動搖國家安全的基礎。

至於軍人年改樓地板預訂 3 萬 8990 元，嚴德發說，這是設計上的考量，「因為軍人職業的特殊性，現在這個時刻，天上有多少飛機，多少的艦艇在海峽間偵巡，地面上多少戰備部隊，之前的花蓮地震、台南地震，我們弟兄出生入死，不畏艱險，這職業有特殊性，這是個國安危機。」

嚴德發強調，涉及所謂的樓地板，已經是在軍中少尉一級本俸最低的薪水，與其他各職別的待遇，應當是有差別，他重申，請立委能夠支持軍人職業的特殊性與風險考量，能夠支持他們。

邱國正則說，他原本已經跟退休弟兄約好（反年改團體）碰面，但這兩天真的比較忙，看明天或是甚至提早碰面也可以。

對於軍人年改樓地板 3 萬 8990 元可能生變？邱國正說，這是高低認知不同看法，退輔會會照顧袍澤，努力和立委協調、溝通，請他們多照顧，「我們會努力把它把持住就對了。」

不過邱國正也說，「我也不能夠承諾這些事情，我只能講說，我們盡最大可能，因為政策都有延續性。到目前為止，我所得到的訊息，我基本上會朝這方向去努力。」

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