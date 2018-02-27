德銀眼中的恐怖前景：未來三十年全球債務大爆炸

摘要：德銀分析師指出，殖利率未來必將走高，這不可能沒有風險，但央行不能因此而怯於撤出寬鬆。長期寬鬆會繼續推升資產價格，加上全球政府債務的無止境膨脹，如果央行不下定決心，市場將越來越受限。

殖利率正在以過去十年間最快的速度上漲，聯準會穩步邁進升息，歐洲央行也已經快到 QE 的盡頭，開始緩慢撤離。

美債殖利率在觸及 3% 後，是會一發不可收拾地繼續走高，還是會隨著投資者配置債券而走低？

分析師觀點不一，而德銀全球信貸策略首席 Jim Reid 仍然堅持自己一貫的觀點：無論債市目前面對怎樣的不確定性，殖利率走高都是必然的。

在一份提要中，Jim Reid 將目前的狀況形容為「一個微妙的時點」，2 月初的股市大跌已經體現了超級寬鬆的貨幣政策撤離時，市場會掀起何等風暴，「更複雜的宏觀環境還在前面。」

「無論短期走勢如何，利率和殖利率在未來幾個季度、未來幾年都會持續走高，我們希望決策者不會在這一不可逆轉的趨勢下失了方寸。…… 更高的殖利率不會是沒有風險的，它會帶來更高的波動性，更常見的風險資產拋售。」Jim Reid 稱。

高盛日前也警示，如果 10 年期美債殖利率升至 4.5%，美股可能暴跌 20% 以上。

但饒是如此，Jim Reid 仍然認為，央行不能在戰爭前夜退縮。「如果他們退縮了，他們會面臨長期過於寬鬆的風險，資產價格可能會更貴，也有可能形成泡沫。」

「真正麻煩的問題，市場有可能在未來數年乃至數十年都不得不面對的是，全球越來越高的政府債務。」如下圖示，德銀根據美國國會預算辦公室（CBD）以及國際清算銀行（BIS）推算的，政府債務 / GDP 之比，會在未來 30 年間呈爆炸式增長。

「這有可能意味著，QE 最終會演變成未來多個周期的常態。但是考慮到其他限制，QE 有可能出現殖利率結構性高企時，但主要目的會是以保證實質利率不升至上限水平。」Jim Reid 稱。

『新聞來源／華爾街見聞』