鋰價3年內腰斬 大摩喊賣供應商股票

摩根士丹利最近在一份報告中指出，未來電動車的需求可能跟不上鋰供應量的飆升，2021 年鋰的價格或將下跌 45%，並下調鋰供應商股價。

《華爾街見聞》報導，根據高盛測算，一輛特斯拉 Model S 型電動車的電池中耗費的鋰含量，是 10000 部智慧手機電池對鋰的需求量。對鋰離子電池的需求不斷上升，讓鋰的價格也上漲了 1 倍多，但這也引入了新的低成本的供應進入市場。

摩根士丹利在報告中指出，來自智利的全球最大鋰供應商最近正籌畫新的項目，每年將增加 50 萬噸全球鋰產量，直至 2025 年。而這些快速增長的供應，將完全覆蓋對鋰的需求。

報告稱，來自智利的兩家低成本鋰供應商 -- SQM(SQM-US) 和 Albermarle(ALB-US) 每年將分別增加供應 20 萬噸的鋰至 2025 年，讓智利的鋰供應量上升到全球第 3。這將降低成本曲線，挑戰生產成本更高的中國和澳大利亞供應商，這兩國也在擴大鋰產量。

SQM 股價

摩根士丹利預計，這些增加的供應從 2017-2025 年之間，將以每年 16% 的速度增長，而同期的需求增長僅為每年 12%。最後的結果是，2018 年將是全球鋰市場供不應求的最後一年，2019 年以後的鋰市場將出現供應過剩的情況。

因此，大摩將 SQM 和 Albermarle 兩家鋰供應商的股票從「觀望」下調至「減持」，並預計到 2019 年，兩家公司的股價將分別下跌 20% 和 25%。

此外，該行還將澳洲鋰業巨頭 Galaxy Resources Limited(GXY-AU) 下調至「觀望」，股價將下跌 12%。對於 A 股的天齊鋰業 (002466-CN)，摩根士丹利的評級是「觀望」。

天齊鋰業股價

既然供應大幅增加，未來必將衝擊到鋰的價格。報告預計，鋰價最近仍會有一定任性，主要是目前市場供需關係依然比較緊繃，但長期看鋰價格難免下跌。未來鋰價將從 2018 年的每噸 13375 美元，下降至 2020 年的 8523 美元，而 2021 將進一步下跌到每噸 7332 美元。大約到 2025 年，鋰價格將下降到其生產成本價附近的 7030 美元。