年後企業徵才這5個行業最缺人平均薪資32.4K

景氣持續復甦，農曆春節開工後，不少上班族開啟轉職、跳槽模式，各公司企業也開始徵才，根據人力銀行調查，有高達 92.8% 的企業在狗年新春開工後有徵人計畫，科技資訊業、金融保險與會計統計業，以及餐飲住宿與休閒旅遊業最缺人，非主管職薪資開出 32,476 元，主管職薪資落在 48,018 元。

基本工資調高，一例一休修法後將在 3 月上路，不少長期凍薪的上班族想要轉職，各公司企業也開始徵才，yes123 求職網進行勞工離職求職與企業留才徵才調查，結果發現高達 92.8% 的企業有徵人計畫，比例高於去年同期的 90.9%，僅略低於過年前調查的 93.3%，其中又有 36.7% 的公司屬於擴編。

若以行業別交叉分析發現，徵人意願較高的產業別依序為科技資訊業 (97%)、金融保險與會計統計業 (96.2%)、餐飲住宿與休閒旅遊業 (93.3%)、傳統製造業 (93.2%)，以及運輸與物流倉儲業 (92.9%)。

人力銀行表示，碰上一例一休修法後再上路，相較去年，對於今年正職人員的僱用狀況，有 66.3% 的企業表示不會有任何正負面影響，也有 21.3% 表示會影響，且屬於正面影響，還有 12.4% 則表示會影響，但屬於負面影響。

上班族最關心的薪資條件部分，調查顯示，非主管職的職缺平均落在 32,476 元，不過與轉職者期望值 37,007 元相比，大約是打了 88 折，主管職的部分，平均則開出 48,018 元，與轉職者期望值 57,500 元相比，大約為 84 折。

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