電動車熱潮不減 文藝復興科技加碼投資全球最大鋰生產商

摘要：就在智利鋰業巨頭 SQM 決定增產之前，美國傳奇對沖基金文藝復興科技加碼對 SQM 的投資，其持有 SQM 的美國存款憑證（ADR）在去年第四季增加 30%。但 SQM 的 ADR 今年年初以來已經下跌 8.5%。

就在智利鋰業巨頭、全球最大鋰生產商之一智利化工礦業公司（SQM）決定增產之前，美國著名對沖基金文藝復興科技（Renaissance Technologies LLC）加碼對 SQM 的投資。

根據對沖基金向美國監管機構披露的文件，截至 2017 年 12 月 31 日，文藝復興科技持有 120 萬美元 SQM 的美國存托憑證（ADR），而 3 個月之前，其持有量還只有 90.13 萬美元。

去年，在電動車「革命」熱潮的帶領下，全球鋰需求飆升，資金瘋狂湧入電池市場的同時，作為電池重要正極材料的鋰的身價水漲船高。據彭博基準礦業情報的數據，今年 1 月，衡量鋰價的指標已經連續 12 個月創下歷史新高，而作為全球第一大鋰生產商的 SQM 股價翻了一倍多，但今年開年至今，其股價有所回落。

然而，今年 1 月份，SQM 在官方網站發布聲明稱，已經解決了與智利政府機構 Corfo 長達數年的爭端，達成了擴產協議。根據新的條款，到 2025 年，SQM 可生產 21.6 萬噸碳酸鋰。

供給預期的增加，也讓市場開始懷疑鋰價格未來能否持續飆升，受此影響，SQM 的 ADR 今年以來已經下跌 8.5%。

摩根士丹利評價稱，SQM 是全球成本最低的鋰礦生產商，如今獲准將鋰礦年度生產配額提高四到六倍，「我們預計，SQM 將從 2020 年開始大幅擴張市場市佔率，因而預計鋰價格存在下行風險。」

但摩根大通表示，SQM 需要用 5-8 年時間才能將鋰產量增加至每年 10 萬噸以上，所以目前的下跌正是機構投資者的買入機會。

對於全球鋰需求前景，高盛曾預計，到 2025 年，電動車市場對鋰的需求將增長 11 倍，達到超過 30 萬噸。花旗預計，直至 2021 年，汽車市場對鋰的需求將以每年 35% 的速度增長。瑞銀則預計，從 2015 年到 2025 年的十年間，全球鋰需求複合年增長率將達到 17%。

隨著電動車行業的迅猛發展，鋰電池和充電樁等附加設備的生產原料價格飛漲。為了能夠趕上鋰每年 15% 的需求增長，每年都需要至少有一兩個中等規模的鋰項目投入生產。SQM 預計鋰的市場供需情況將持續吃緊，直至 2018 年兩個位於澳洲的礦產項目開始有新的產出。

SQM 目前正尋求進一步擴張，該公司高管稱，除了目前有業務覆蓋的智利、阿根廷、澳洲之外，SQM 正在考慮進軍第四個國家。曾研究過是否參與一個位於中國的項目，但由於項目過於複雜所以放棄了。

『新聞來源／華爾街見聞』