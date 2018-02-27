軟銀願景基金的「小目標」：再投資40-70家科技公司 歐洲成重點

摘要：軟銀願景基金 CEO Rajeev Misra 在 MWC 上接受媒體採訪，對基金剩餘 2/3 的可投資金目標公司、重金購入 Uber 股權的未來發展、與風投圈的關係、所投組合的生態系統建設、軟銀手機業務分拆上市傳聞等關鍵話題進行闡釋。

全球最具影響力的世界行動通訊大會（MWC）本周在西班牙巴塞羅那拉開帷幕，除了華為發布世界首款 5G 商用晶片和終端，以及三星發表了新一代旗艦機型 Galaxy S9 系列外，融資規模接近 1000 億美元的日本軟銀旗下願景基金也備受矚目。

其 CEO Rajeev Misra 在當地時間周一接受了 CNBC 和彭博社等多家媒體採訪，對基金剩餘 2/3 的可投資金目標公司、重金購入 Uber 股權的未來發展、與風投圈的關係、所投組合的生態系統建設、軟銀手機業務分拆上市傳聞等關鍵話題進行闡釋。

願景基金投資公司目標是 70-100 個，已投 30 個

據日本軟銀在兩周前公布的財報顯示，全球最大規模的科技願景基金 Vision Fund 在成立還不到一年，已經投資超過了 350 億美元，占截至去年 5 月總募資規模（930 億美元）的三分之一，共計投資了 30 餘家初創公司，主要分布在美國、印度和其他亞洲國家。

Misra 在接受 CNBC 採訪時表示，願景基金雖然在共享出行和電商領域投資案例較多，但並不是看主題投資，而是致力於建立一個「生態系統」，聚焦為不同行業帶來效率或有顛覆性質的公司。

除了金融科技和金融服務業，願景基金還投資了保險科技新銳 Lemonade、房貸和住房銷售領域的 Compass、建築行業的 Katerra、歐洲二手車出售平台 Auto1、印度低星級旅館線上平台 Oyo Rooms、辦公空間共享公司 WeWork 等，實現了跨行業的廣泛投資。

Misra 預計，願景基金在首輪募資後的投資公司目標是 70-100 個，通常投資的某行業具有顛覆性的龍頭公司，例如共享出行領域在美國投資了 Uber、在中國投資了滴滴出行、在印度是 Ola、東南亞是 Grab。這些公司跟 Uber 可能會有一些業務重合，但通常不會投資相互競爭的公司。

將打造所投公司的生態系統，促進所投組合內部合作

彭博社此前曾援引知情人士稱，在 90 億美元入股 Uber 後，軟銀已經要求 Uber 從個別亞洲市場退出，即為所投當地龍頭公司節省大打價格戰、爭奪市場市佔率的成本，也可以改善 Uber 在 2019 年 IPO 上市之前的盈利能力，Uber 也正與 Grab 和 Ola 商談合作可能。

不過在接受 CNBC 採訪時，Misra 否定了願景基金在「指揮」Uber 管理層行動的說法，強調了多次對新的 Uber 管理層很滿意，Uber 將保持全球型公司的地位，2019 年 IPO 的進程正在穩步推進。他認為，Uber 的未來不僅侷限在交運行業，也要包括食品配送、保險、汽車租賃等輔助業務，真正成為一個跨國平台，並保持住在歐洲、美國、拉美和澳洲的領先市場市佔率。

Misra 強調，願景基金在不滿一年的投資中已經建立了生態系統，對所投公司將產生指數效應，即幫助他們發展全球型的業務。基金也會幫助能實現交叉銷售（cross-sell）的所投公司聯繫起來，例如 Auto1 可以賣二手車給 Uber 司機或 WeWork 職工，Lemonade 可將醫保賣給共享經濟雇員。

事實上，這個生態系統已經成為願景基金的業內吸引力之一，他們還是耐心的長期投資者，非常支持企業家為實現高速增長（hyper growth）的創意和野心。其所投企業在未來五年的「任何時候」都可以申請足夠的資本，並獲得來自軟銀的更多支持。因此，「不少融資數額巨大的初創公司，第一個電話總是打給願景基金」。

與風投圈「高度共棲」，正「認真考慮」行動手機業務 IPO

不少外媒還問及願景基金與風投圈的關係，此前曾有風投資本家質疑軟銀給的投資額太高，進而令初創公司估值過高，或者甘願長期處於私有化階段而延誤上市等，估值過高也令其他風投很難跟投。例如 2017 年軟銀投資了 44 億美元給 WeWork，令其估值高達 200 億美元，但 2015 年上旬 WeWork 想贏得軟銀投資時的股指「僅」有 50 億美元。

對此，Misra 表示，願景基金與風投圈是高度共棲的關係，而非敵對，願景基金也確實令不少早期風投機構獲益頗豐。軟銀除了會投資科技初創公司的早期階段，也會投資首輪融資後 3、4 年的高速發展階段，這就給想要提前退出的風投提供了流動性。例如願景基金投資 Uber 時，有些風投獲得的退出價格是原始投資的 100 倍。

而對由日經新聞網在 1 月率先披露的新聞，即軟銀計劃讓旗下核心業務之一行動手機部門分拆上市，進而將融資的 180 億美元投入願景基金來增加科技投資，Misra 沒有作過多說明，只是表示相關計劃仍處在早期階段，但「軟銀在嚴肅認真地考慮這個選項」。

另據彭博社分析，願景基金在歐洲的投資潛力巨大，目前只有 5.63 億美元對德國在線二手車經銷商平台 Auto1 的投資，以及計劃 5.02 億美元對倫敦虛擬現實初創公司 Improbable Worlds 的投資。Misra 也在採訪中表示，正在尋找歐洲的投資目標，希望相同行業的所投企業最終可以共享研發成果。

『新聞來源／華爾街見聞』