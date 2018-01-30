確保鋰資源供應 特斯拉要投資智利礦業巨頭SQM

由於鋰電池的問題，Model 3 量產遙遙無期，特斯拉打算在鋰電池的源頭鋰礦上先下手為強。盯着鋰礦的不只特斯拉一家，天齊鋰業也打算和 SQM 合作，豐田則購買了阿根廷一家鋰礦公司的股份。

特斯拉的「平民神車」Model 3 量產遙遙無期，不過，由於鋰礦對鋰電池生產的重要性，特斯拉最近也在未雨綢繆。

特斯拉盯上了南美國家智利最大的鋰礦生產商 SQM，目前雙方正在洽談合作開採智利鋰礦的問題。不過，雙方的談判尚處在早期階段，具體細節尚未公開。

英國《金融時報》援引智利經濟發展和旅遊部下屬發展機構生產促進委員會副執行主席 Eduardo Bitran 的話說，SQM 可能和特斯拉合建一個鋰礦加工廠，以生產特斯拉電池所需要的高質量鋰。

受到電動車發展的帶動，鋰價近來持續上漲，特斯拉此舉則是為了占領先機。

Bitran 還稱，由於鋰礦資源豐富，在電動車時代，智利成為像特斯拉這樣的電動車生產商不可忽視的國家。

當然，盯上智利鋰礦的也並非特斯拉一家。

據智利《金融日報》25 日報導，持有 SQM 公司 32% 股份的加拿大鉀肥公司 PotashCorp 或將出售其股份。而中國的天齊鋰業已成為競購 PotashCorp 股份的主要候選人（收購金額可能超 45 億美元），為此智利生產促進委員會主席表示了擔憂：

美國雅寶（Albemarle，世界主要鋰供應商之一）和天齊鋰業都是 Talison（全球最大的鋰輝礦石供應商）的合作夥伴，不管兩家公司中的任何一家參股 SQM 都意味著世界三大鋰業公司之間將相互關聯，占據全球鋰鹽產量的 70%-80%，這離壟斷市場就僅一步之遙了。

本月早些時候，豐田汽車買下阿根廷鋰礦製造商 Orocobre15% 的股份。

目前，中國是鋰電池的最大生產國和消費國。

按照中國的國家規劃，中國鋰電池工廠的產能將在 2021 年時超過特斯拉超級電池工廠的三倍，超過 120 吉瓦時（GWh）。這樣的產能，足以為 150 萬輛 Model S 汽車提供充足的電能。

除了新能源汽車，鋰電池還被廣泛應用在風力發電、太陽能發電等可再生能源領域。

高盛認為，未來十年，鋰電池產業估值在 400 億美元， SQM 認為，未來全球碳酸鋰需求量將從目前的 20 萬噸 / 年上升到 50 萬噸 / 年。

面對強勁的鋰需求，倫敦金屬交易所稱，該機構正打算設立鋰期貨。

目前，全球鋰礦主要產地在澳洲和南美洲。

『新聞來源／華爾街見聞』