性醜聞引發的電影帝國崩塌：韋恩斯坦影業擬申請破產保護

摘要： 曾被譽為好萊塢「金手指」、打造出多部斬獲奧斯卡獎影片的哈維 · 韋恩斯坦，在數十年來不斷發生的性騷擾醜聞曝光後，他一手打造的影業公司終於走到破產邊緣。

被讚譽擁有「金手指」的好萊塢著名製作人哈維 · 韋恩斯坦 (Harvey Weinstein)，終於因大量的性騷擾醜聞而將他一手打造的影業公司推向破產邊緣。

韋恩斯坦影業（The Weinstein Co）董事會周日晚間在一封信中表示，向 Maria Contreras-Sweet 為首的投資者團隊出售公司的行動一直沒有結果，因而計劃申請破產保護，以便讓公司殘存的價值能夠最大化。

韋恩斯坦影業是多部知名影片的製作方，包括《心靈捕手》(Good Will Hunting)、《王者之聲》(The King's Speech)、《莎翁情史》(Shakespeare in Love) 等等。

但在去年 10 月，紐約時報、紐約客等媒體接連刊發重磅調查報告，揭露該公司聯合創始人韋恩斯坦數十年來不斷發生的性騷擾醜聞，引起好萊塢上下的一片譁然。

繼艾什莉 · 賈德勇敢的公開發聲指證之後，安吉麗娜 · 朱莉、格溫妮絲 · 帕特羅、海瑟 · 葛拉罕等好萊塢老牌女星紛紛出面，指認韋恩斯坦在酒店房間和工作場所試圖騷擾她們，更有 Lucia Evans、Asia Argento 和另一位未具名的女演員指控韋恩斯坦犯下強姦罪行。隨後韋恩斯坦影業公司宣布解僱哈維 · 韋恩斯坦，不過他依然擁有 42% 的股權。

韋恩斯坦的性騷擾行為一直都是好萊塢「公開的秘密」，但同行們和眾多明星多年來對此緘默不語。

韋恩斯坦影業本來已經接近與 Contreras-Sweet 等投資者達成價值 5 億美元的出售協議，但是在兩周前，紐約檢察長 Eric Schneiderman 針對韋恩斯坦的性騷擾問題對該公司以及韋恩斯坦本人發起公訴。

Schneiderman 認為，如果韋恩斯坦能夠與其他公司達成協議，那麼資金應該用於給受害者提供充足的補償，並且對員工提供適當的保護，而不是用於回饋那些原本對事件之情但卻並未採取行動阻止的公司高管。

韋恩斯坦影業在上述發給 Contreras-Sweet 等投資者的公開信中稱：

正如媒體報導，韋恩斯坦影業一直在積極進行出售，以便保留資產以及工作崗位。

但是到了今天，這些談判依然未能形成簽訂下來的協議。儘管我們認為下面這個決定對於我們的員工、債權人以及受害人來說是極其不幸的結果，但是董事會已經別無選擇，只能追求可以讓公司殘留價值最大的選擇：有秩序的破產流程。

『新聞來源／華爾街見聞』