中船集團逾百億元收購案出爐

緊随中船重工，在停牌5個月後，中船集團旗下兩上市平台——中國船舶(600150-CN)和中船防務(600685-CN)旗下子公司的市場化債轉股項目的完整方案揭曉。

中國船舶26日晚間公告，中國船舶擬21.98元/股，分别向華融瑞通、新華保險、結構調整基金、太保財險、中國人壽、人保財險、工銀投資、東富天恒發行股份購買上述8名交易對方合計持有的外高橋造船36.27%股權和中船澄西12.09%股權。外高橋造船36.27%股權暫按477,500萬元作價，中船澄西12.09%股權暫按62,500萬元作價，本次重組标的資産的作價初步預計為540,000萬元。外高橋造船主營業務板塊包括船舶修造、海洋工程及機電設備，中國船舶直接持有外高橋造船63.73%的股權，為外高橋造船控股股東和實際控制人。外高橋造船2015年、2016年和2017年1-10月歸屬于母公司的淨利潤分别為5,061.21萬元、-282,072.71萬元和-253,411.82萬元。中船澄西主要從事船舶及海洋工程修理、建造及大型鋼結構件制造，擁有船舶建造、船舶修理和鋼結構三大業務板塊。中國船舶直接持有中船澄西78.54%的股權，為中船澄西控股股東和實際控制人。中船澄西2015年、2016年和2017年1-10月歸屬于母公司的淨利潤分别為-16,465.56146萬元、3,211.22萬元和1,155.58萬元。公司股票繼續停牌。

中船防務同日晚間公告，中船防務擬以24.33元/股，分别向華融瑞通、中原資産、新華保險、結構調整基金、太保財險、中國人壽、人保財險、工銀投資、東富天恒發行股份購買上述9名交易對方合計持有的廣船國際23.58%股權和黃埔文沖30.98%股權。廣船國際23.58%股權暫按240,000萬元作價，黃埔文沖30.98%股權暫按240,000萬元作價。本次重組标的資産的作價初步預計為480,000萬元。黃埔文沖(含子公司)是華南地區軍用艦船、特種工程船和海洋工程的主要建造基地，也是目前我國公務船、疏浚工程船和支線集裝箱船的主要生産基地。2015年、2016年及2017年1-9月，黃埔文沖分别實現淨利潤29,340.88萬元、8,996.78萬元、3,970.34萬元。廣船國際主營業務包括船舶海工業務及新産業業務。2015年、2016年及2017年1-9月廣船國際分别實現淨利潤15,595.10萬元、527.69萬元和-30,365.71萬元。交易後，中船防務將實現對廣船國際和黃埔文沖的全資控股。公司股票繼續停牌。

去年9月27日，因控股股東中國船舶工業集團公司(簡稱“中船集團”)籌劃重大事項，中國船舶和中船防務雙雙公告停牌。

今年1月26日，兩公司同時公告旗下部分子公司的債轉股方案。不久後，2月14日，兩公司再次同日公告啓動子公司股權收購計劃，收購對象即為債轉股所形成的兩家子公司少數股東股權，直至今日股權收購方案正式出爐。

這一操作路徑此前已有中國船舶重工集團公司(下稱“中船重工”)試水。去年5月，中船重工旗下的上市平台中國重工(601989-CN)停牌，當年8月便公告引入投資人向全資子公司大船重工、武船重工增資218.68億元;9月中國重工公告以發行股份購買資産的方式向投資人購買所持有的兩子公司少數股權。去年12月底，這一交易方案獲得證監會有條件通過。

來源：證券時報

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