友邦保險(01299-HK)內涵價值首次突破500億美元

友邦保險(01299-HK)公布，截至2017年11月30日上年度新業務價值增長28%至35.12億美元；年化新保費上升19%至60.92億美元；新業務價值利潤率增長4.1個百分點至56.8%，新業務保費現值利潤率由2016年的9%上升至10%營運溢利創造強勁。

期內，國際財務報告準則稅後營運溢利上升16%至46.47億美元，內涵價值營運溢利增長19%至69.97億美元，內涵價值營運回報上升110個基點至16.6%。內涵價值權益為518億美元；內涵價值增加80億美元至501億美元，期內產生的基本自由盈餘增長13%至45.27億美元，自由盈餘為123億美元，匯款淨額為21億美元。集團主要營運公司AIA Co.按香港保險業條例基準計算的償付能力充足率為443%。

建議末期股息增長17%至每股74.38港仙。全年股息總額達每股100.00港仙，增加17%。友邦保險集團首席執行官兼總裁黃經輝(Ng Keng Hooi)在業績報告中表示：友邦保險再度締造強勁業績，各主要財務指標均錄得雙位數字的增長。董事會建議增派2017年末期股息17%，反映友邦保險財務表現的實力，以及該集團對集團的前景充滿信心。

各地業務表現，滿足香港客戶長遠保障和儲蓄需要的策略繼續締造佳績，在2017年新業務價值增長34%，稅後營運溢利亦上升23%。戶群均普遍錄得增長。在成功執行「最優秀代理」策略的帶動下，香港的代理渠道在年內繼續錄得卓越佳績。中國業務在2017年錄得60%的新業務價值增長，稅後營運溢利亦上升39%。集團透過提供專業的財務建議，令其代理更能滿足內地迅速增長的中產階層需要。

新加坡在本年下半年表現轉強，新業務價值錄得正增長，全賴其策略性聚焦於增加「最優秀代理」，發展盈利性夥伴分銷業務，以及維持集團於團體保險的市場領導地位。

友邦保險的泰國業務透過招聘新一代的全職代理，使領先市場的代理隊伍持續蛻變。儘管新業務價值有如上半年表現般下降，惟「財務顧問」計劃的進展強勁。這包括甄選招聘年輕和高學歷的應徵者，以及提供業內最佳的培訓，並同時減少生產力較低的代人數。

在馬來西亞，多渠道分銷業務及專注改善客戶的保障覆蓋，帶動新業務價值增長16%。此外，集團於馬來西亞的伊斯蘭保險業務繼續取得良好進展，自三年前推出此業務以來，友邦保險現已成為該市場的領先供應商之一。其他市場的新業務價值增長27%，包括澳洲與新西蘭、韓國、菲律賓、斯里蘭卡、台灣和越南均表現強勁。年內，此範疇的所有分部均錄得新業務價值增長。

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