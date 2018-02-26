非蘋旗艦MWC競豔 Sony、三星3月開賣揭開上半年機皇戰火

非蘋旗艦機在 MWC 競豔，在三星搶先發表 S9 系列之後， Sony Mobile 全新旗艦 Xperia XZ2 也在今 (26) 日亮相，強打手機娛樂化勢，搭載高通 Snapdragon 845 八核心處理器，為全球首款支援 4K HDR 錄影的手機，預計 3 月起全球上市，台灣販售版本為 6G RAM/ 64G ROM，雙 sim 卡 4G+4G 版；兩大手機品牌 從新機發表到開賣一路對決，也揭開上半年機皇戰火。

MWC 今日開幕，Sony Mobile 娛樂旗艦手機 Xperia XZ2 正式發表，搭載 5.7 吋 18:9 Full HD+ HDR 大螢幕，前置立體聲雙喇叭及智慧震動回饋功能（Dynamic Vibration System）， 相機也是進化升級，為全球首款 4K HDR 錄影功能的智慧手機，拍攝 960FPS 超級慢動作影片則是提升至 Full HD 高畫質慢動作錄影。

Xperia XZ2 搭載最新世代 Qualcomm Snapdragon 845 處理器，具 LTE CAT18 能力，最高可提供 1.2Gpbs 下載速度，主相機及自拍相機都具有 3D 即時掃描功能，符合 IP65/IP687 防水防塵防護等級認證，支援 Qi 無線充電。