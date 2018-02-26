科技巨頭「七宗罪」：四大科技公司如何改變世界？

摘要：蘋果、Facebook、谷歌和亞馬遜在促進社會進步的同時，帶來的財富快速集中、控制日常生活、偷逃稅款、破壞就業市場、削弱中產階級、強化壟斷和在原創領域製造壟斷也不可忽視的副作用。

如今，人們已經越來越離不開科技巨頭提供的服務。蘋果、Facebook、亞馬遜和谷歌四大科技巨頭的種種服務已經深入很多人的日常生活中。

這些科技巨頭在為人們提供種種便利、為人類社會進步做貢獻的同時，會不會帶來一些副作用呢？

紐約大學市場營銷教授 Scott Galloway 近日撰文指出，從很多角度來看，美國四大科技巨頭帶給人類社會帶來不少消極影響。

短時間內巨額財富集中在四大科技巨頭上

在過去二十年中，美國的四大科技巨頭積累了巨額財富。

四大科技公司中，蘋果最早上市，那還是 1980 年。1997 年，亞馬遜上市，谷歌和 Facebook 則分別在 2004 年和 2012 年上市。

在美國的企業中，這些企業的歷史稱不上悠久，但是其市值已經超過了絕大多數企業。

這四家企業的市值之和達到 2.8 兆美元，相當於法國的 GDP。

市值達 5910 億美元的亞馬遜，比沃爾瑪、好市多、麥克斯折扣店、塔吉特百貨等全美排名前 15 的零售商市值總和還要多。

Facebook 和谷歌母公司 Alphabet 的市值之和達 1.3 兆美元。如果將全球前五名廣告公司、前五名文化娛樂公司、全美前五名通訊公司的市值相加，也不過是這兩家公司的 90% 而已。

市值近 9000 億美元的蘋果是最能賺錢的上市公司，2016 年蘋果創造了 460 億美元的利潤，其利潤甚至已經高過可口可樂、Facebook 的營收。

四大巨頭控制人們的日常生活

這麼有錢的四大科技巨頭是如何影響人們的生活的呢？

Galloway 把四大科技巨頭比喻成人體的四個組成部分：

谷歌如同人的大腦，一切資訊都由大腦處理，人們現在一旦有疑問就上網去問谷歌，谷歌已經從一定程度上取代了大腦的功能。

Facebook 則如同人的心臟。人要想好好活着，感受到愛是非常重要的。Facebook 就為 21 億月活用戶提供了感受愛的平台。

亞馬遜就像人的消化系統，只想著消費、消費、消費。如今的美國，有 64% 的家庭都是亞馬遜的會員，成為了多數美國人離不開的消費平台。

蘋果則像人類的性器官。對人類來說，性和追求奢侈一樣，都是非理性的。消費者花 1000 美元去買個 iPhone X 並不是因為他們對面部識別功能真的感興趣，而是顯示出他們有更好的生活，更高雅的藝術鑑賞能力和更好的收入條件。畢竟，蘋果手機用戶的收入要比安卓用戶的收入高出 40%。

四大巨頭不做壞事？

包括四大巨頭在內的科技公司把自己塑造成年輕和理想主義的化身，但是根據 Galloway 的觀察，這四大巨頭的雇員們和其他公司的雇員並沒什麼不同：

他們只是多受了一點教育，更聰明一點，運氣更好一點。當然，他們中的很多人會覺得為人類進步而貢獻是件高興事，但是他們也和其父輩一樣，大多數人只是在探尋自己的人生道路和謀生罷了。如果要他們在一個更好的社會和在特斯拉的工作機會（往往提供很高的薪水）中選一個，他們中的大多數人會選擇後者。這意味著他們是壞人嗎？當然不是。這隻證明他們是資本主義體系下的普通雇員而已。

但是，從公司層面來看，事情又不全是這樣。從 2007 至 2015 年，美國標普 500 上市公司的平均稅負是其利潤的 27%。四大巨頭的稅負遠沒有達到這一平均值，亞馬遜的稅負為 13%，蘋果為 17%，谷歌為 16%，而 Facebook 僅有 4%。

四大巨頭就像每個普通人一樣，想盡辦法少繳稅，只不過它們在避稅方面更加在行。

四大巨頭削減工作機會

2017 年，谷歌和 Facebook 將合計增加 290 億美元的營收，為了應對業務擴張，這兩家公司將設置 2 萬個高收入的工作崗位。

但是，從另一面來看，這實際上並不是一個好事。

如果拿全球前五大廣告公司來看，這五家企業如果想要創造 290 億美元的營收，就意味著它們需要僱傭 21.9 萬人來實現。

寶鹼市值 2330 億美元，僱傭了 9.5 萬人，評級下了每名雇員為 240 萬美元；英特爾市值 2090 億美元，僱傭了 10.2 萬人，平均下來每名雇員為 210 萬美元；市值達 5420 億美元的 Facebook 則僅僅僱傭了 2.3 萬人，意味著每名雇員為 2340 萬美元，是寶鹼、英特爾的十倍。

經濟發展的目的何在？

按照范德比爾特大學法學院 Ganesh Sitaraman 的說法，美國需要中產階級，美國立國是希望財富均衡分配，這樣才能成就美國的民主制度。如果富人擁有太多的權力，那麼社會將走向寡頭；如果窮人權力過大，則會導致革命。因此，中產階級是美國政治必須的一個部分。

Galloway 認為，經濟發展、公司發展的一個首要目的就是培育中產階級。二戰以來，美國中產階級支撐起了美國取得一項項偉大的成就。

但如今，美國科技巨頭一方面創造巨大的財富，一方面讓美國中產階級規模縮減。為什麼會這樣呢？新世紀以來，美國的公司和投資者青睞於那些能夠通過技術取代人力的項目，以期望獲得超額利潤，這樣的結果就是讓之前的企業不堪一擊，造成勝者全得的結局。

市場正在失靈

如今，四大巨頭造成了類似壟斷的局面，更可怕的是，沒有嚴格的監管措施來管制這些企業。

20 世紀末，當時的科技巨頭微軟公司因涉嫌違反反壟斷法而被美國聯邦政府起訴。而 Galloway 認為，當年的情景不會再出現在如今的四大巨頭身上。如今的四大巨頭在公共關係和遊說白宮和國會方面花的金錢和精力並不少。在新技術領域，四大巨頭正在形成新的壟斷，而政府卻難以干預。

這樣的結果就是，四大巨頭在各自領域為所欲為，占領更多的市場市佔率。

以亞馬遜為例，這一公司占有了全美 44% 的電子商務市場市佔率，64% 的美國家庭是亞馬遜會員，亞馬遜還占有全美 71% 家庭智能音箱設備的市場。但自 2008 年以來，亞馬遜只交了 14 億美元的稅，相比而言，同期沃爾瑪則繳稅 640 億美元。

再來看看 Facebook。美國智慧型手機用戶花在手機上的時間中有 85% 都是在玩 Facebook，全球社交網路排名前五名中有四個：Facebook、Instagram、WhatsApp 和 Messenger 都是 Facebook 旗下產品。而扎克伯格正在想方設法讓第五名 Snap 關門歇業，如果真的如他所願，那麼美國人的手機將被 Facebook 的軟體霸占。

谷歌占有全球搜尋市場的 92% 市佔率，這一市場價值高達 924 億美元。此外蘋果擁有智慧型手機界最忠實的用戶群體。在 2017 年 2 月，79% 的 iOS 用戶升級了其系統，而安卓系統的升級比例僅為 1.2%。

原創內容領域：四大巨頭正在打敗好萊塢

四大巨頭在原創內容領域也在發力。

2017 年，亞馬遜在原創內容上花費了 45 億美元，僅次於奈飛的 60 億美元。其原創內容行銷全球超過 200 個國家和地區。

2017 年，蘋果在原創內容上的花銷達到了 10 億美元。蘋果旗下共有 220 萬款 APP，還有 4000 萬首歌曲的版權，更不要說電影電視劇的版權了。

21 億月活用戶每天都在為 Facebook 創作原創內容。全美 66% 的成年人擁有 Facebook 賬號，這是該公司原創內容的重要來源。

全球每分鐘上傳到 YouTube 上的影音時長達到 400 小時，這意味著谷歌控制着全球最大的影音資源，更何況谷歌還有安卓系統。

Galloway 指出，在這四個龐然大物面前，傳統的娛樂企業、通信企業顯得不堪一擊。

『新聞來源／華爾街見聞』