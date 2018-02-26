〈三星新機皇亮相〉旗艦新機S9正式亮相 台供應鏈營運進補

MWC 將登場，三星全新旗艦機皇 Galaxy S9 和 S9 + 搶先亮相，強打相機功能，是三星首款搭載雙光圈鏡頭設計及 960fps 超慢動作攝影的手機，也大幅升級隱私安全，首次支援同時啟動「虹膜辨識」與「臉部辨識」雙辨識解鎖，個人化 AR 虛擬人偶也相當吸睛，隨著三星手機規格提升，台廠供應鏈營運可望同步受惠，第 1 季業績動能可期。

隨著三星新機皇發表及上市，台廠供應鏈年後加速出貨，市場傳大立光 (3008-TW) 拿下 S9 系列鏡頭訂單，以大立光現有產能及供應蘋果 3D 臉部辨識的成熟技術來看，供應三星的訂單不成問題，不過，大立光對單一客戶則不評論。

另外，石英元件也是手機必備品，晶技 (3042-TW) 早已是蘋果及非蘋陣營供貨廠商，S9 系列新機上市，預料也將對晶技營運有挹效效益；至於超眾 (6230-TW) 及雙鴻 (3324-TW) 則負責供應熱導管，神盾 (6462-TW) 則提供指紋辨識 IC，各關供應鏈首季營運可望隨著進補。

三星指出，根據 2017 年調查顯示，消費者選擇手機的首要條件包括螢幕尺寸及相機，尤其是相機功能更是千禧世代與女性特別青睞的關鍵因素，也因此，三星全新旗艦 Galaxy S9 和 S9 + ，顯然是強打相機及螢幕。

三星 5.8 吋 S9 及 6.2 吋 S9 + ，分別延續 18.5:9 螢幕比例與無邊際螢幕設計，皆採雙光圈鏡頭，配備 1200 萬畫素、F1.5 和 F2.4 雙光圈、OIS 光學防手震，與 Dual Pixel 快速自動對焦技術的廣角鏡，S9 + 則有雙主鏡頭。

另外，IP68 防水防塵、最高可擴充至 400GB 記憶卡、無線閃充和 Samsung Pay 等多項功能外，首次支援同時啟動「虹膜辨識」與「臉部辨識」雙辨識解鎖，提升手機隱私安全；內建上下雙喇叭 (AKG 專業調校)，支援杜比環繞音效 (DOLBY ATMOS) ，音量更較上一代 S 系列提升 1.4 倍。