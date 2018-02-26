〈三星新機皇亮相〉S9系列台灣可望首波開賣 銷量拚較前代成長10%

三星全新旗艦機皇 Galaxy S9 和 S9 + 今年重返 MWC 發表，並將火速上市開賣，預計 3 月 16 日率先在特定國家上市，台灣可望擠進首波開賣，預計 3 月 5 日開放預購，台灣三星指出，S8 系列去年在台灣上市後，較前代 S7／S7 Edge 上市 6 個月同期銷售量成長 22%，預估 S9 系列銷售表現，較 S8 系列同期可望成長 10%。

台灣三星表示，三星去年全球手機市場銷售額年增 6%，雙旗艦 Galaxy S8 系列與 Galaxy Note 8，明顯推升市場需求，去年第 2 季三星全球市占率 20.7%，第 3 季增達 22.3%，季增 1.6 個百分點，去年第 3 季銷售量年增 19.3%。

台灣三星指出，統計 Galaxy S 系列在台灣市場的銷售成績，S 系列 1-8 代截至去年底銷售量累積達 269 萬；去年 S8 系列在預購期間，創下 1.5 小時 2 萬支手機搶購一空的成績，在上市 6 個月後，較 S7 系列同期銷售量成長 22%。

台灣三星表示，觀察台灣市場趨勢，消費者購買手機模式出現轉變，電信通路比重下滑，實體通路成長，另外電子商務 (EC) 也開始興起，看好未來網購的銷售表現，目標在 EC 通路上將會有 20% 成長，同時，將針對不同通路提供專屬導購方案，推升銷售的力道。

台灣三星指出，觀察台灣消費者偏好，預估 S9 + 大尺寸螢幕及大容量的機型，將為主要銷售力道，S9 與 S9 + 將在 3 月 5 日開放預購，銷售表現可望較 S8 系列同期成長 10%；S9 與 S9 + 共有午夜黑、鈦灰銀、珊瑚藍、及最新的丁香紫等 4 款顏色，目前台灣上市時間及顏色仍未公布。