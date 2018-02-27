Appier Aixon 人工智慧商業決策平台串接 Google 廣告平台

協助企業將從 Aixon 所獲得的消費者洞察

輕鬆匯出至 Google 廣告平台

新加坡 - Media OutReach - 2018 年 2 月 27 日 - 專精於人工智慧的新創公司沛星互動科技 (以下簡稱 Appier) 今日宣布旗下 Aixon 人工智慧商業決策平台將串接 Google 廣告管理平台，其中包括 DoubleClick Bid Manager (DBM)、DoubleClick for Publishers (DFP) 和 DoubleClick Campaign Manager (DCM)。與 Google 廣告平台串接後，未來全球各地的企業都能將從 Aixon 所獲得的目標受眾輪廓與消費者洞察輕鬆匯出至 Google 廣告平台，進而在平台上執行廣告活動，有效觸及理想受眾。

Appier 商務長余俊德表示：「我們積極聆聽客戶的意見並持續強化 Aixon 的功能；這次與 Google 廣告平台串接後，未來企業能更順暢無礙地將 Aixon 所分析預測的消費者洞察運用於 Google 廣告活動之中。」

Aixon 人工智慧商業決策平台是亞洲第一個人工智慧服務雲平台，協助企業運用人工智慧快速達到商業目標。Aixon 能夠整合跨裝置、線下與線上的數位資訊碎片，將企業中不同來源的資料彙整成可用資訊，並與 Appier CrossX AI 資料庫結合，讓企業靈活運用全亞洲數十億台裝置的匿名使用者資訊，藉由人工智慧深入剖析受眾輪廓並預測消費行為。另一方面，企業也可將消費者洞察匯出或整合至自有的客戶關係管理 (CRM) 系統，或是行銷渠道如 Appier CrossX 程式化購買平台之中，進一步增加與消費者的互動。

關於 Appier

Appier 是一家專注於人工智慧的科技公司，藉由開發各種人工智慧應用平台，協助企業解決最棘手的商業挑戰。欲了解更多資訊，請造訪 www.appier.com/zh/index.html。

關於 Appier Aixon 人工智慧商業決策平台

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