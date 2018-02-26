聯準會升息市場風險增 股債投資攻略看這裡

市場普遍預期美國聯準會 3 月將升息 1 碼，法人表示，美國升息為今年金融市場主要風險之一，展望今 (2018) 年投資策略，建議投資人可布局結合股票、高收益債的收益成長組合，以分散風險並掌握市場行情。

針對股票部分，安聯收益成長多重資產基金經理人林素萍表示，投資人可留意美股。美國 1 月消費者物價指數 (CPI) 年增 2.1%，核心 CPI 年增 1.8%，皆高於市場預期，而貨幣政策上，美國聯準會將繼續推進逐步升息，建議投資人接下來可關注本周公布的半年度貨幣政策報告。

展望後市，林素萍認為，今年市場仍正向看待美股，不過單押股票的風險太高，建議投資人可布局結合股票、高收益債的收益成長組合。

至於債市部分，安聯四季豐收債券組合基金經理人許家豪表示，美國升息為市場主要風險之一，高收益債及新興市場債利率敏感度，相對公債及投資級公司債低，且提供較高殖利率，有助抵禦升息帶來的利率風險。

許家豪表示，儘管美國 10 年期公債殖利率已接近 2.9%，但在聯準會長期基準利率目標未變的前提下，公債的上檔空間有限；因此，在債市布局上，投資人若擔心市場方向不夠明確，建議可平衡布局多元債種，降低波動度的同時，也能穩定資產價值，其中可特別關注新興市場當地貨幣債券。