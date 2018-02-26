【安聯投信】經濟數據推升股市反彈 關注聯準會動向

經濟數據支撐聯準會鷹派步調，美國 S&P500 指數上周五創下近三周新高，近一周上漲 0.58%，道瓊歐洲 600 指數同步上漲 0.23%。日本亮眼經濟數據帶動股市表現，東證指數近一周上漲 1.33%。新興股市與全球股市同步，近一周上漲 1.42%，各區域也都有正向表現。根據美銀美林引述 EPFR 統計至 2 月 21 日，年初以來便獲得資金青睞的新興市場，上週流入幅度增加至 35.8 億美元，今年以來共吸金 232 億美元；日本亦持續獲得資金青睞，上周吸金 31.18 億美元；歐股連續兩周獲得淨流入，上周吸金 29.59 億美元 (見表)。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，歐美股市春節期間走勢回穩，讓台股開市得以一掃陰霾，順利站上季線。展望後市，他表示，今年大盤走勢相對波動，然目前外資仍多站在買方，盤面類股輪動，投資人仍可健康看待台股。

就資金面而言，廖哲宏表示，新春開盤以來三個交易日，外資累積買超近 45 億元。且目前也未見到外資有明顯流出等跡象，不需要擔心資金動能。就技術面來看，現階段月線仍持續向上，周線也收紅，若指數能持續守穩於季線之上，未來仍有望陸續回補缺口。

回歸基本面，廖哲宏表示，經濟基本面未鬆動，今年企業獲利預期仍為正成長。整體科技產業前景看好。而隨著 MWC 正於巴塞隆納舉辦，他指出，除了手機新功能持續為市場關注外，人工智慧、車用電子、雲端、物聯網及 3D 感測技術等成長新動能，亦有長線布局機會。

在觀察指標上，廖哲宏表示，匯率以及外資動向可作為投資上的參考。由於第一季單月營收多受實際工作天數影響，現階段較難判斷，恐要等到 4 月時才會較為明朗，故台股在此一個多月的空窗期，波動也可能較大。

在美股部分，安聯收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人林素萍表示，美國 1 月消費者物價指數 (CPI) 年增 2.1%，核心 CPI 年增 1.8%，皆高於市場預期。主要來自於服裝成本創下近三十年以來最大升幅，市場目前預期三月將升息一碼，至九月預期將會有兩次升息。在貨幣政策部分，聯準會主席鮑威爾發表談話時表示，在近期股市大起大落之後，聯準會在對金融體系面臨的威脅保持警惕的同時，仍將繼續推進逐步升息，建議可觀察將於本周公布的半年度貨幣政策報告。

展望後市，林素萍表示，儘管今年市場仍正向看待美股，像二月初美股修正期間，儘管整體資金流向為流出，但狀況已經縮減，顯見逢低買入的投資人不在少數。只是，單押股票的風險太高。若想要讓投資事半功倍，不妨布局於結合股票、高收益債與可轉債等三大強資產的收益成長組合，透過債息、股息、資本利得等三大收益來源，掌握美國大行情，從基本面挖掘最大投資價值，無懼多空干擾。

在日股部分，安聯四季成長組合基金人莊凱倫表示，採購經理人指數創新高，包含新訂單、新出口訂單上揚，終端需求增強，產出、就業也上揚。另外，根據日本財務省公佈 1 月份出口年增長 12.3%，高於前值 9.3% 和預期 10.3%，為連續第 14 個月上升；且日本對中國出口年激增 30.8％，主要出口半導體設備、電動車、發動機和電子零部件等產品。

莊凱倫表示，根據日本財務省公佈，2018 年 1 月外資買超日股 6,682 億日圓，為 3 個月來首度加碼日股。她表示，日股今年即將創下最長的盈餘持續成長紀錄 (連續 7 年)，展望後市，由於經濟穩步回升，企業獲利前景明朗，加上 BOJ 行長黑田東彥確定續任，將仍會堅持透過貨幣政策達到實現通膨目標，對日本的經濟有一定程度的支撐，中長線看俏。

在新興市場部分，莊凱倫表示，陸股一甩春節前交易清淡的狀況，開春以來走勢上揚，春節期間，娛樂消費與旅遊的消費大增，也透露出新經濟的投資機會。她表示，由於 A 股目前有資本管制、且以散戶投資為主，預期未來隨著市場開放、機構投資者佔比增加，和海外市場的相關度將逐步提高。

此外，莊凱倫表示，現階段中國股市估值仍較亞洲其他地區略低，持續性改革紅利可望有利下階段股市表現，中長期看好：中國進口替代，如半導體、工業、電子零組件、自動化；政策受惠，電動車、5G 設備、環保、替代能源；消費升級，旅遊消費、汽車、白酒、零售、奢侈品、傳媒等。

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