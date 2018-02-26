三星蓋樂世S9歐洲亮相 Counterpoint估今年銷量上看4,300萬支

路透報導，全球最大智慧型手機製造商韓國三星電子 (韓股代碼 005930.KS)25 日在西班牙發布旗艦智慧型手機蓋樂世 S9，以針對社群媒體的視覺應用為主打賣點，希望吸引科技新生代消費者，以度過市場放緩時期。全球智慧型手機市場去年只增長 1%，接下來可能表現平平甚至萎縮，在這樣的情況下，賣家功能設計上側重於鼓勵年輕消費者加快手機的更新換代。



三星電子在巴塞隆納的世界行動通訊大會推出蓋樂世 S9。該機型擁有更強大的相機，以人工智慧型支持的語音工具，和比以前更易操作的社交媒體功能。蓋樂世 S9 新功能包括自動化超慢速拍攝設置，看來很快就能在社群媒體 Instagram 露面；S9 的軟件還可以將自拍轉為即時表情符號。



三星移動業務市場銷售主管李永熙 (Younghee Lee) 不願提供 S9 的銷售預估。



研究機構 Counterpoint 預估今年 S9 銷售量將為 4,300 萬支，較去年 S8 的 3,500 萬支出貨量多出 23%。



據研究供應商 Strategy Analytics 數據顯示，全球去年第四季智慧型手機銷量出現空前衰退幅度，下降 9%，使得 2017 年平均增幅只有為 1%，與 2011-2015 年期間約 40% 的增幅出現明顯反差。



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