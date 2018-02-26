矽谷房價有多高？連蘋果和Facebook員工都買不起了

摘要：調查顯示，包括蘋果、Facebook、谷歌在內的五大科技企業的員工如果要在離公司通勤時間 20 分鐘的範圍內買房，需要將平均月薪的逾 28% 用於支付房貸。這一比例聽起來並不驚人，但問題在於當房貸在月收入中占比過高時，銀行將不會批准貸款。

矽谷住房危機越發嚴重，即便是在該區頂級科技企業工作的員工要在公司附近買房，也通常是心有餘而力不足。

據 Business Insider 援引在線房產交易平台 Open Listings 調查顯示，蘋果、Facebook、谷歌、Reddit 和 Twitter 五大科技企業的員工如果要在離公司通勤時間 20 分鐘的範圍內買房，需要將平均月薪的逾 28% 用於支付房貸。

這一比例聽起來並不驚人，但關鍵是，當房貸在月薪中的中的占比過高時，銀行將不會批准貸款，這使得許多矽谷上班族不得不以租房取代買房。

Open Listings 通過計算上述企業所在總部地區過去 12 個月房價銷售價格的中值，並通過公開資料來獲得這些企業員工的平均工資，並假設採用利率 4% 的 30 年期貸款，從而得出上述結論的。

具體來看：

蘋果總部所在的庫比蒂諾市 (Cupertino) 房屋售價中值為 116 萬美元，如果貸款買房的話，房貸占蘋果員工平均月收入的 33%，這意味著每月要支付大約 5211 美元的抵押貸款和房產稅。

在谷歌總部所在的加利福尼亞山景城 (Mountain View) 房屋售價中值為 124 萬美元，每月房貸在谷歌員工月收入中占比為 32%，約為 5619 美元。

對於 Facebook 員工，要在公司總部所在的加州門洛帕克市 (Menlo Park) 買房的話，房貸將佔他們月收入的 29%，約合 5431 美元。當地房屋售價中值為 123 萬美元。

Reddit 員工若在公司附近買房的話，需要將月收入的 32% 用於支付抵押貸款，對於 Twitter 員工，這一比例為 30%。

將約 30% 月收入用於供房聽起來也許並不是太瘋狂，畢竟在舊金山地區，一些絕望的租客將收入的 50% 用於支付房租。

但真正的問題在於，大多數銀行都遵循一個標準規定，即每月包括本金、利息、房產稅和保險在內的住房支出在貸款人稅前收入中的占比不能超過 28%。這意味著，即便矽谷上班族願意每月支付高額的抵押貸款，大多數銀行業不會批准申請。

Business Insider 援引 Open Listings 執行總裁 Judd Schoenholtz 表示，現實情況是，要在公司附近買房的話，許多上班族無法申請到貸款，相反地，他們會被迫放棄購房努力，像其他許多人一樣，被迫延長他們的租房時期。

『新聞來源／華爾街見聞』