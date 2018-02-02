來這上班就對了 2018年最吸引人的5家科技公司在此

Google、Facebook 等知名科技公司，不僅薪水高、福利優，辦公室氣氛也相當活潑；對員工來說，這些條件確實有助「留才」，求職網站 indeed.com 資料顯示，2018 年，有 5 家科技公司，最受員工推崇，可謂「絕佳上班環境」。

在分析了 1,800 餘萬筆科技公司員工的評論後，indeed.com 發現，以下這 5 家公司，最受員工青睞：

德國企業軟體領導廠商 SAP。(圖：AFP)

第 5 名：SAP(思愛普)

成立時間：1972 年

總部地點：德國 Walldorf

員工人數：約 8 萬 8,500 人

第 4 名：Google

成立時間：1998 年

總部地點：美國加州山景城 (Mountain View)

員工人數：約 7 萬 5,606 人

Facebook 辦公室。(圖：AFP)

第 3 名：Facebook

成立時間：2004 年

總部地點：美國加州 Menlo Park

員工人數：約 2 萬 3,165 人

第 2 名：Adob​​e

成立時間：1982 年

總部地點：加州聖荷西

員工人數：約 1 萬 7,000 人

第 1 名：Salesforce

成立時間：1999 年

總部地點：加州舊金山

員工人數：約 2 萬 5,000 人

企業雲端運算服務商 Salesforce 被評為 2018 年最佳科技公司，主因在於，管理制度、薪資、福利俱佳，工作安全性也獲得極高評價。

這 5 家公司，2018 年多半有擴展計畫；例如，Google 將在加州 Sunnyvale，建立 1 座面積達 104 萬平方英呎的新園區，估計可容納 4,500 名員工。

企業軟體領導廠商 SAP 是這 5 家公司當中最「年長」的，SAP 上榜的原因在於，員工認為，在這裡上班，可兼顧工作與生活的平衡。

SAP 員工表示，「SAP 讓你可以『做自己』，表達對產品、工作流程的想法，公司也提供技能培育、自我成長的機會。」

員工稱，「一旦你在 SAP 工作，就不太容易想離職。」