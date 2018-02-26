【安聯投信】債市恢復吸金 信用債可陸續回補

美國失業率持續下降，加上美國經濟數據良好，使得美股與美債風險指數下滑。投資級債與新興市場債的資金流向雙雙由流出轉為流入，後市上可觀察接下來公布的新屋銷售、ISM 製造指數等。根據美銀美林引述 EPFR 截至 2 月 21 日，投資級債連上周獲淨流入 27.1 億美元；新興市場債也由賣轉買，上周吸金 15.2 億美元。高收益債的流出幅度則大幅縮窄，上周小幅流出 3.9 億美元（見表）。

安聯四季豐收債券組合基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）經理人許家豪表示，美國 1 月消費者物價漲幅超乎預期，使得市場對於今年升息次數的預期調升至 4 次。且聯準會主席鮑威爾暗示，股市近期的下跌也不會改變聯準會升息之路，美國 10 年期公債殖利率週五來到 2.87%。

歐洲公債部分，歐洲央行官員正商討購債計畫結束後與市場的溝通形式，月底資金流推動德債上周五上漲，義大利國債與德債殖利率差擴大，德國 10 年期公債殖利率周五為 0.65%。

許家豪表示，展望 2018 年，市場預估全球經濟增長率仍將較去年上揚，全球景氣維持穩健擴張態勢不變。而隨著景氣回升，部分國家通膨也隨之上揚，貨幣政策將趨於緊縮或正常化，使得今年流動性變化亦為市場關注的焦點。

觀察整體信用債市場，許家豪表示，美國升息為今年市場面對的主要風險之一，高收益債及新興市場債利率敏感度相對公債及投資級公司債低，且提供較高殖利率，有助抵禦升息帶來之利率風險。而觀察春節期間，經過月初的修正後，美股與美債的風險指數都有下降，且相較於高收益債，投資等級債與新興市場債自去年以來流入狀況穩定，可以觀察後續債市資金流向，以及接下來美國公布的重點數據，像是新屋銷售、GDP 與 ISM 製造業指數等。

許家豪表示，儘管近期美國 10 年期公債殖利率已接近 2.9%，但在聯準會長期基準利率目標仍未變的前提下，公債的上檔空間有限，後續將視情況增加較長存續期的公債或投資債。在布局上，他表示，由於不同債種在不同環境表現差異性明顯，價格走勢具互補性；若擔心市場方向不夠明確，平衡佈局多元債種可提供較低波動度，有助穩定資產價值並持續享受利息收入。

許家豪表示，利率走升的確會為債券帶來利率風險，但信用債相對較高的配息往往能彌補利率端造成的損失。此外，升息往往伴隨經濟增溫，對信用債來說提供利差收斂的機會。他表示，經濟轉佳有利企業體質改善，加上信用債收益率較高，利率風險緩衝空間較大，信用債中長期表現相對較佳，後續將回補具利差優勢的高收益債，並適當加碼反應景氣回升的可轉債與新興市場當地貨幣債券。

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