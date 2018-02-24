〈狗年基金怎麼買〉市場樂觀投資人恐慌 今年來這類基金最受寵

鉅亨網記者許雅綿 台北 2018年2月24號10點30分

國際指數頻創新高，市場樂觀氣氛，不少居高思危的投資人，紛紛將資金投往平衡型基金，根據投信投顧最新統計，1 月平衡型基金規模 4360 億元再改寫歷史新高紀錄，並創 2016 年 12 月來連續 14 個月正成長。

摩根多重收益基金產品經理陳若梅說明，平衡型基金兼具股債和另類資產，充分滿足投資人想分散風險，又同時掌握成長和收益的需求，因此備受國人喜愛。

不過，陳若梅表示，受到美股 2 月接連重挫波及，全球股債也同步出現一波明顯拉回，目前不少市場企業獲利年增率持續上修，顯示目前全球景氣成長趨勢未變，風險性資產可望續有表現，惟市場潛在波動防不慎防，建議投資人應避免持有資產過度集中，並留意資產布局分散的重要性。



陳若梅強調，市場永遠有波動，關鍵是能否在波動中掌握資本增值機會，建議投資人可找出相對受惠產品和市場，例如全面廣納股債和另類商品的多重收益基金，能隨市場變化靈活調整布局，追求以低波動創造正報酬，而當市場下跌期間走勢又相對抗跌，很適合作為核心持股，以穩健方式參與市場多頭列車。

渣打國際商業銀行財富管理處負責人傅敏儀也指出，近期金融市場出現較大波動，建議投資人應透過多元配置，並持續分批布局以分散風險，其中看好亞股、歐股與新興市場股債；外匯方面則看好歐元、英鎊後續表現，預期美元匯價仍將相對疲弱。

布局上，富蘭克林華美亞太平衡基金經理人楊子江表示，在美國升息的前提下，今年亞洲企業獲利成長預估並未過度樂觀，對於盤勢將有穩定作用，且新興亞洲具有 3 大投資優勢，包括企業獲利強勁支撐經濟成長、評價面較美股便宜，以及政經情況穩定，相對其他新興市場區域具有投資價值，投資人可多加關注。