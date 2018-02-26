新勞部長上任許銘春宣示捍衛勞工立場

勞動部今（26）日舉行部長交接典禮，由政務委員林萬億監交，卸任部長林美珠將印信交接給新任部長許銘春，許銘春在交接時表示，勞動部是勞工的護身符，絕對不是「橡皮圖章」，勞動部也是勞工的靠山，絕對不會被架空。

《勞基法》新制將在本周四上路，因勞動部前部長林美珠原先對外表示「沒有修法計畫」，後卻又因應行政院長賴清德指示提出修法，引發勞團質疑勞動部是橡皮圖章、遭架空。

卸任的林美珠指出，勞基法新制讓勞動部承受相當大的壓力，也讓勞動部的員工時時刻刻都處於備戰狀態，這次即將卸任，交棒給許銘春，讓她非常放心，相信她會繼續完成她未完成的工作。

許銘春則感謝總統蔡英文、行政院長賴清德的信任，也感謝高雄市長陳菊一路栽培、無條件支持和鼓勵她，讓她有信心跟膽識來承擔勞動部長一職。

許銘春說，她成長過程深知勞工辛苦、掛心基層弱勢族群，希望自己的影響力能夠保護弱勢勞工權益；她也從陳菊身上學到對弱勢勞工的重視，也盼和勞動部同仁能時時惦記勞工權益，並秉持林美珠的精神，具體落實《勞基法》，嚴格建立政府把關機制。

許銘春強調，勞動部是勞工的護身符，絕對不是橡皮圖章；勞動部是勞工的靠山絕對不會被架空；她承諾將展現法律人的正義感與法制精神，堅定捍衛勞工立場

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