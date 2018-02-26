76%上班族想創業做餐飲最夯、收入提升3成

雖說全球景氣逐漸復甦，但是台灣近年來低薪、高壓的工作環境，推動上班族想要改善生活品質，促使展開創業之路，根據人力銀行調查，有意一圓頭家夢的上班族也高達 7 成 6，最屬意的創業前幾名都與餐飲業有關，包括特色小吃、咖啡茶飲、餐廳美食及早午餐，在投入的資金方面，創業者平均會投入 67.8 萬元，主要的資金來源有超過 5 成都是來自個人積蓄，創業後收入提升到 60,505 元，成長超過 3 成。

全球景氣逐漸復甦， 為了解上班族的創業意向，1111 人力銀行設計「上班族創業意項調查」，結果顯示有高達 7 成 6 的受訪上班族有意創業，其中已經創業的有 5.4%、正在籌備中的有 7.2%、有興趣但還沒行動則高達 53.2%，還有 9.7% 的人曾經創業但失敗收場。

分析創業的原因，自我實現、圓夢占 53.8% 比例最高，其次是起薪太低占 33.3%、工時彈性、兼顧家庭占 30.0%，除此之外不想看老闆臉色的也有 25.2%，創業內容是個人興趣的也有 19.0%；進一步從年齡層分析，創業動機最強的年齡層分布以 35 到 40 歲意願居冠，且付諸行動的比例也高居各年齡層之冠。

至於在創業的行業別中，上班族最屬意的行業前幾名都與餐飲業有關，包括特色小吃 16.2%、咖啡茶飲 11.0%、餐廳美食 9.5%、早午餐 7.6%，近年來相當風行的才藝教學 7.3% 與政府大力推動的新創產業 7.1%，也是受到上班族歡迎的創業方向。

此外，人力銀行調查也發現，在投入的資金方面，創業者平均會投入 67.8 萬元開創新事業，主要的資金來源，有 55.6% 來自個人積蓄、其次才是透過政府青創貸款占 20.0%，或是銀行貸款占 13.3%；至於創業前後的收入差異，有收入的上班族平均月賺 45,812 元，但創業後個人平均月收入提升到 60,505 元，成長超過 3 成。

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