談央行新卸任總裁交接孫明德：初期採鷹派做法

中央銀行 14A 總裁彭淮南於 2 月 25 日任期屆滿，今（26）日正式退職，交棒給子弟兵總裁楊金龍，正式宣告央行 20 年的彭淮南時代告終，引發工商界關注。針對新任央行總裁，台經院景氣預測中心主任孫明德推估，楊金龍可能會採取鷹派做法，樹立匯率市場的權威，下半年匯率問題獲得解決後才會採取比較鴿派的做法，利率政策不至於大幅調動。

央行今日上午 9 點舉行卸任、新任總裁交接典禮，由行政院副院長施俊吉擔任監交人，彭淮南在擔任央行總裁職務 20 年後退職，交棒給新任總裁楊金龍後將轉任央行顧問。新任總裁楊金龍指出，未來會在堅實的基礎之下，因應資本移動所帶來的匯率及金融穩定衝擊，並接納新創意，善用大數據有效分析濟狀況，達成央行法賦予的職責。

針對央行人事交接，孫明德表示，在匯率方面，1 月新台幣波動大，升值幅度多，新任央行總裁馬上就要面對這個問題，推估初期在匯率政策可能會採取鷹派做法，今年上半年不會讓匯率變動太大，樹立匯率市場的權威。

孫明德推估，下半年匯率問題獲得解決後，到利率部分，央行可能就會採取比較鴿派的做法，讓利率政策不至於大幅調動。

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