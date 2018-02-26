景氣動向調查 台經院：製造、服務與營建同步上揚

鉅亨網新聞中心 2018年2月26號14點19分

台灣經濟研究院今（26）日公布景氣動向調查報告，1 月出口金額創下歷年同月新高，連續 3 個月維持雙位數成長態勢，製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步上揚，其中製造業為結束連續四個月下滑後轉為上升，至於服務業連續 2 個月上升，營建業則為連續 3 個月上升態勢；此外，各類新興科技運用興起，加上庫存調整陸續告一段落，使得資通訊業廠商對於未來半年景氣看法轉為樂觀。

觀察近期國際經濟情勢， 美歐領先指標表現優於預期，美國連 4 個月攀升，歐元區履創新高，加上採購經理人指數皆高於榮枯線之上，失業情況也大幅改善，美國已達充分就業，歐元區失業率則維持近年來新低，顯示 2018 年全球經濟表現可望延續。

至於國內情勢，台經院表示，全球景氣活絡、國際原物料價格走高，加以春節所在月份不同，造成工作天數增加與比較基期偏低，使得 1 月出口金額創下歷年同月新高，製造業儘管受到產業淡季、品牌新機需求疲弱、新台幣匯率升值影響，使得晶圓代工、面板、封測廠商營收較上月減少，不過，各類新興科技運用興起，加上庫存調整陸續告一段落，使得資通訊業廠商對於未來半年景氣看法轉為樂觀。

服務業方面，受惠於農曆春節前的鋪貨需求與尾牙旺季，對於民生通路業績仍具一定支撐，加上股市交易熱絡，激勵證券業對當月與未來半年景氣看法；營建業主要因公建投資陸續啟動，加以不動產業即將進入傳統 329 檔期旺季，帶動廠商對未來半年景氣看法；製造業調查部分，整體廠商對未來半年景氣看法加以觀察，看好廠商有 34.4%，其中對未來半年景氣以電子機械業看好比例較高外，其餘多以持平看待。

此外，在服務業調查部分，對當月景氣看好比例較高者為證券業，在未來半年看法方面，除了證券業看好比例較高之外，其餘產業多以持平看待；營造業方面，因工程結案收款高峰已過，且新建工程預算款提撥速度又不快，因此 2018 年 1 月營造業景氣衰退；而不動產業方面，2018 年 1 月仍延續 2017 年 12 月景氣仍處於年底前購屋旺季的氛圍，隨著產業即將進入傳統 329 檔期旺季，加上不動產開發商將檔期提前開打，有超過 5 成的廠商認為未來半年景氣看法為好轉。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』