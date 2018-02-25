〈觀察〉觀光景氣颳涼風 盤點飯店業的業績資優生

2017 年來台旅客雖連續 3 年維持千萬人次，但年增率不到 1% 創 2004 年以來新低，加上新飯店陸續投入營運，飯店業究竟如何能在激烈競爭的環境中脫穎而出；觀察去年營運表現不俗的飯店，多半是以高端服務勝出，也有業者透過併入宴會館，快速拓展館外餐飲版圖。

事實上，不少飯店業者去年營收均呈現衰退，不過，可觀察到晶華 (2704-TW)、六福 (2705-TW)、雲品 (2748-TW) ，在新據點投入及既有的餐飲業績持續穩健成長下，營運仍維持穩健成長態勢。

晶華去年合併營收成長 2.16%，首度突破 70 億元里程碑創新高；六福 (2705-TW) 也創歷史次高達 32.65 億元，年增 0.99%，是連續 4 年成長；雲品去年營收 15.28 億元，年增高達 14.74%。

晶華除穩住住房表現，去年積極在餐飲銷售服務上力求精進，不僅透過 LINE 粉絲團穩住既有客群並引來新客，也搭上電商成長熱潮，成功推升台北旅展 8 天就做出將逾 8000 萬元的業績，表現甚至超越實體旅展。

晶華作為老字號五星飯店，面對如寒舍、W 飯店和文華東方酒店進入市場後的競爭，訴求在數位化服務上升級，包括建置集團自有訂房系統、網購平台和餐廳訂位系統等，使餐券、館內餐點熱銷，也成為全台第一家自己有訂房系統的集團，成功觸及更龐大的消費客群。

雲品以頂級溫泉酒店定位，使高端國旅客源穩健成長，去年住房率達 80.94%，較前一年再成長 2 個百分點，平均房價維持在 7700 元水準。

另一方面，雲品業績成長動能在餐飲擴點，去年併入頤品新店北新館和桃園民生館後，餐飲占比提高至 6 成以上，今年仍有餐飲展店計畫，地點鎖定大台北地區，且正洽談 5-6 個據點，希望藉此快速拉升業績表現。

國內旅遊市場雖有不少業者業績衰退，不過，就連觀光旅館公會也認為其實還是要看地點決定各家表現，不少休閒飯店需求仍不錯，特別是宜蘭和新竹以北的觀光飯店，表現並不差。例如，每晚要價萬元起跳的礁溪寒沐酒店，今年除夕至初二住房率超過 90%，初三至初五也有超過 80% 的水準。

而宜蘭的蘭城晶英不僅除夕住房率達 90%，初一至初三更接近客滿，台南晶英除夕到初三則是全館客滿狀況，顯示國人消費力並不弱，若能做好服務的差異化，業績仍可逆勢突出。

另外，宏國集團旗下板橋凱撒大飯店去年以新北市最大的國際級觀光飯店之姿登場，擁有多達 400 間客房，儘管陸客團衰退，逆勢從 MICE 團 (獎勵旅遊) 中尋找機會。

板橋凱撒則搭上新北市積極推動觀光發展的策略，主動經營 MICE 團，平均住房率已近 40% 優於業者預期，且平均房價穩在 4500 元居新北市飯店業者之冠，凱撒飯店連鎖副總裁武祥生日前曾指出，台灣地理位置方便且旅遊成本相對低，加上 MICE 團喜歡挑高級飯店，符合此項優勢，因此，未來除了穩定的館內宴會餐飲成長動能，將持續與旅遊業者合作搶食 MICE 旅遊市場。

整體來看，除了傳統的住宿、餐飲體驗，飯店業者正積極採取多元的策略來迎接高度競爭，2018 年是大選年，一般預期陸客仍將持續衰退，旅宿業者如何開展新客源、又將如何將傳統的服務推陳出新值得注意。