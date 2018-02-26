平凡中所見不平凡新任央行總裁楊金龍提兩項任務

▲新任央行總裁楊金龍今（26）日正式上任，提出兩項首要任務。（圖／記者林柏年攝，2018.2.26） ▲新任央行總裁楊金龍今（26）日正式上任，提出兩項首要任務。（圖／記者林柏年攝，2018.2.26）

中央銀行 14A 總裁彭淮南於 2 月 25 日任期屆滿，今（26）日正式退職，交棒給子弟兵總裁楊金龍。楊金龍致詞時感性指出，彭總裁一直是他學習的典範，除了睿智之外也展現溫馨的一面，都令他感佩，未來他將會在堅實的基礎之下，因應資本移動所帶來的匯率及金融穩定衝擊，並接納新創意，善用大數據有效分析濟狀況，達成央行法賦予的職責。

央行今日上午 9 點舉行卸任、新任總裁交接典禮，由行政院副院長施俊吉擔任監交人，彭淮南在擔任央行總裁職務 20 年後退職，交棒給新任總裁楊金龍後將轉任央行顧問，也正式宣告央行 20 年的彭淮南時代告終。

新任央行總裁楊金龍任期自 2 月 26 起到 2023 年的 2 月 25 日。楊金龍指出，接任央行總裁對他而言是極大的鼓勵，也倍感責任的重大，對於彭總裁的身教、言教，一直是他學習的典範，在這 20 年的任期內，他所看到的是彭總裁的體力與智力不因年齡的增加而減低，數十年如一日，令人感佩。

楊金龍也提到，彭總裁總是身體力行，不斷吸收新知，永遠走在同仁的前面，除了有睿智理性的一面之外，也有很溫馨感性的一面，非常關心同仁的健康和家庭，對於生病的同仁還代為安排醫院、醫生，甚至親自前往探視，這些都是他追隨彭總裁多年所產生「平凡中所見不平凡」的體會。

面對接任央行總裁所要面對的首要任務，楊金龍表示，央行未來充滿挑戰，全體同仁會在堅實的基礎上繼續努力，首要有兩項，首先是如何因應資本移動對匯率、利率，以及對金融穩定的衝擊；第二，面對金融科技的發展，央行將已開放的態度，接納新創意和新需求，善用監理科技來強化總體審慎監理，並透過大數據、人工智慧等技術，更有效地預測和分析經濟金融狀況。

楊金龍強調，未來央行仍會密切注意金融市場的變化，強化和各界的溝通，也會與政府其他部門配合協調，希望在同仁的全力以赴之下，圓滿達成央行法所賦予的職責。

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