鮑威爾國會首秀在即 會否掀起又一場「海嘯」？

摘要：聯準會主席鮑威爾本周二、四將迎來上任以來的國會首秀，發表半年度貨幣政策證詞，這勢必將牽動市場神經，他對經濟、通膨、貨幣政策的看法以及對近期市場走勢的評論都成為關注焦點，市場將從中挖掘未來升息路徑的線索。

聯準會新主席鮑威爾 (Jerome Powell) 本周將迎來上任以來的國會首秀。

據聯準會官網的日程安排表，聯準會主席鮑威爾將出席國會聽證會，在當地時間 2 月 27 日早上 8:30 向眾議院金融服務委員會 (House Financial Services Committee) 發表半年度貨幣政策證詞，另外在當地時間 3 月 1 日早上 10:00 向參議院銀行委員會 (Senate Banking Committee) 發表證詞。

自鮑威爾 2 月 5 日宣誓就職以來，美股走勢跌宕起伏，深度回調後有所反彈。鮑威爾本周的公開亮相勢必將牽動市場神經，他對經濟、通膨、貨幣政策的看法以及對近期市場走勢的評論都成為關注焦點，市場將從中挖掘未來升息路徑的線索。

自 2012 年由歐巴馬任命成為聯準會理事以來，作為中間派的鮑威爾，從未投出過反對票，他一直是聯準會主席葉倫漸進升息、溫和縮表政策的大力支持者。

但也有不少分析認為，鮑威爾偏鷹派，此前市場崩盤的導火索之一就是擔心，隨著經濟好轉，通膨抬頭，從葉倫手中接過指揮棒的鮑威爾會否以比預期更激進的態度收緊政策。

另類經濟、地緣政治分析師 Brandon Smith 上周警告稱，鮑威爾多年前就認為是聯準會的行動刺激了投資者冒險，而他在上任後會繼續執行葉倫的升息和縮表政策，而非作出調整，因為聯準會的目標不僅僅是美國股市，而且還包括美公債市和美元。而這一舉動可能會引發股市歷史性崩盤。

但據 CNBC 援引太平洋投資管理公司 Pimco 執行副總裁兼投資組合經理 Tony Crescenzi 稱，預計鮑威爾將和他的前任葉倫一樣，將試圖儘量避免增加市場波動，畢竟他已經在這個圈子了呆了一段時間，了解他和他所屬機構的影響力。

鮑威爾曾在就職講話中稱，他和同事將對金融系統「保持警惕，準備回應不斷演變的風險。到目前為止，美國的金融系統比十年前金融危機初期更強健、更有韌性。我們願意將它保持下去。」

上周五，聯準會發布的半年度貨幣政策報告指出，金融系統並非不堪一擊，但指出當前包括股票和商業房產在內的多種資產估值偏高。

B. Riley FBR 首席市場策略師 Art Hogan 指出，目前影響美國股市的最關鍵因素包括通膨、上升的債券利率以及聯準會升息節奏，任何一項出現偏差都可能打擊股市。

『新聞來源／華爾街見聞』