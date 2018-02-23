押注殖利率必見3% 美債期貨空單創新高 小摩：提防軋空風險

美國公債期貨空頭部位攀升至新高，與債券價格反向的 10 年期公債殖利率逼近 3%，摩根大通量化和衍生品戰略團隊認為，投資人過度關注通膨風險上升，同時過度看跌美國公債，恐招致軋空的結果。

摩根大通量化和衍生品戰略主管 Marko Kolanovic 報告中指出，美國公債期貨的空頭部位暴增，將使得押注債券價格續跌的空頭失利。

駐紐約的該團隊負責人 Kolanovic 表示，市場情緒出現極大的波動，顯示投資者過度關注通膨風險上升。

Kolanovic 說，美國公債期貨空頭部位如此龐大，總有獲利回吐的風險，目前 10 年期公債殖利率已逼近 3%，行情一旦反轉，恐怕將出現軋空。

此外，Kolanovic 注意到極端的情緒波動和媒體炒作通膨的恐懼，基本上忽略了諸如聯準會銀行行長 Patrick Harker 和 James Bullard 最近表達的重要觀點。

美國近期經濟數據顯示，工資上漲速度超過預期，失業率維持在 4.1%，元月份的核心 CPI 較去年同月的漲幅達 1.8%，同時創下 2005 年以來最大月增幅。使得市場過度關注通膨隱憂，為去年 9 月份熱火朝天展開的債券賣壓提供進一步動力。

hvv9 telr 元月底、2 月初美股修正後，美債期貨空單進一步創新高。（來源：Bloomberg）

但 Kolanovic 認為目前債市的空頭論調過於「線性思考」，只由 CPI 單一數據推估通膨趨勢，並著眼於舊消息，而未考量到人口統計學上的結構性通縮。