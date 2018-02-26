新海宜(002089-CN)與國澳基金簽署锂産業合作框架協議

新海宜(002089-CN)2月25日公告，公司與深圳國澳礦業投資合夥企業(有限合夥)(下稱“國澳基金”)簽署了《锂産業合作框架協議》。

據公告，公司或公司指定主體擬再次出資5億元與國澳基金開展深入合作。根據資金使用計劃，其中3億元將用于在加拿大建設锂輝石采選廠，采選廠建成後預計達到年處理100萬噸原石的規模；2億元將用于建設國内2.05萬噸碳酸锂及氫氧化锂加工廠，其中碳酸锂1.7萬噸,氫氧化锂0.35萬噸，工廠計劃2018年二、三季度開工，2019年底前竣工。

資料顯示，去年12月27日，新海宜與國澳基金及國澳基金全體原合夥人簽署了關于國澳基金的合夥協議和投資協議，公司以自有資金3000萬元參與投資國澳基金。

國澳基金旗下子公司國澳锂業有限公司通過與加拿大全球星礦業公司(GlobeStar Mining Corporation)簽署《Molblan锂礦項目出售協議》，獲得加拿大魁北克省的摩布朗(Molblan)锂礦項目60%權益。根據協議,國澳锂業方面屆時出售Molblan锂礦、加拿大锂輝石采選廠以及國内的锂材料廠時，新海宜享有優先受讓權，即在同等條件下，上述資産優先注入新海宜或其指定公司。

新海宜表，本次對外投資事項有利于進一步落實公司的轉型戰略。

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