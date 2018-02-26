順豐控股(002352-CN)披露參與湖北國際物流核心樞紐項目進展情況

順豐控股(002352-CN)2月26日早間公告，公司全資子公司順豐泰森參與湖北國際物流核心樞紐項目的進展。

2月23日，國務院和中央軍委于中國政府網發布《國務院 中央軍委關于同意新建湖北鄂州民用機場的批複》(國函〔2018〕26号)，就湖北省人民政府《關于湖北國際物流核心樞紐項目新建鄂州民用機場立項的請示》(鄂政文〔2017〕37号)進行批複。立項批複中同意新建湖北鄂州民用機場，該機場總投資372.6億元，機場總投資372.6億元，其中：機場工程183.6億元，由湖北省、深圳順豐泰森控股(集團)有限公司等企業共同籌措解決，國家發展改革委、民航局對機場的客運支線功能安排中央預算内投資和民航發展基金予以支持;轉運中心工程135億元、順豐航空公司基地工程46.2億元，由深圳順豐泰森控股(集團)有限公司籌措解決。

公告稱，此次湖北國際物流核心樞紐項目立項批複，屬于項目的預可研階段，項目的建設方案將在項目可行性研究及設計階段進一步研究，項目的最終建設規模、投資額和具體資金安排將在上述兩個階段論證和審批後确定。公司將根據國務院和中央軍委的立項批複，全力配合國家有關部門積極穩妥地落實項目進展。

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