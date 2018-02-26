順豐湖北砸372億蓋自家機場獲准 中國首例

中國國務院、中央軍委發布上周五 (23 日) 批覆文件，正式同意總部在深圳的快遞巨頭順豐 (002352-CN) 新建湖北鄂州民用機場，總投資約 372.6 億元 (人民幣，下同)，順豐將成為國內第一個擁有自己機場的快遞公司。據了解，該機場的貨運量將僅次於北京、上海、廣州、深圳 4 大機場，躋身全國前 5 位。

據批覆透露，順豐機場選址於湖北鄂州市燕磯鎮杜灣村附近，性質為客運支線、貨運樞紐機場，總投資 372.6 億元 (約 1723 億元新台幣)。按照規劃，工程飛行區跑道按滿足 2030 年旅客吞吐量 150 萬人次、貨郵吞吐量 330 萬噸的目標設計。

航站樓、轉運中心等設施按滿足 2025 年旅客吞吐量 100 萬人次、貨郵吞吐量 245 萬噸的目標設計，將成為全國貨運量排名第 5 的機場。

順豐控股股價

此次批覆同時對資金來源做出安排，機場工程由湖北省、順豐旗下泰森控股等企業共同籌措，國家發改委、民航局對機場的客運支線功能安排中央預算內投資和民航發展基金予以支持；轉運中心工程由泰森控股負責；供油工程由中國航空油料有限責任公司出資。

順豐在航空物流領域布局已久。2009 年，順豐航空成立。2014 年，順豐成為國內首家自建航運的快遞公司。據財新網報導，截至 2017 年底，順豐航空擁有 41 架全貨機，租賃 15 架全貨機，是國內擁有最多貨機的物流公司。順豐擁有航線 52 條，覆蓋 37 個大陸主要城市及港、台。

此前，國家民航局已於 2016 年同意順豐機場選址湖北鄂州。湖北省則是在今年 2 月的《政府工作報告》中提出，將在鄂州打造國際航空物流樞紐，並設立 200 億元航空產業發展基金，用於引進臨空產業，希望打造成「中國孟菲斯」全球貨運中心。

《星島日報》報導，孟菲斯國際機場 (Memphis International Airport) 是位於美國田納西州的一座民用機場，它是世界最大的貨運機場，是美國西北航空的第 3 大轉運中心，是聯邦快遞 (FedEx Corporation)(FDX-US) 的總部所在地，同時也是海港航空和南方航空快遞的樞紐機場。

據陸媒報導，國內另外一家民營快遞公司圓通速遞 (600233-CN) 也在積極規劃自己的航空基地，選址浙江嘉興，但相比順豐進展緩慢。