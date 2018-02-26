富士康IPO上市進程全力加速，招股書22日進入「預披露更新」

【財訊快報／陳孟朔】新浪網報導，蘋果 iPhone 最大代工廠富士康的首次公開發行股票 (IPO) 之路快速推進，其招股書在 22 日進入「預披露更新」狀態，這距離其預披露不過兩週。證監會 2 月 9 日披露富士康工業互聯網股份有限公司(富士康)IPO 的招股書，料即將衝擊 A 股。



招股書顯示，富士康的大股東為中堅公司，是鴻海集團 100% 控股的子公司。鴻海精密 (2317) 是全世界電子產品的「代工巨頭」，創始人是郭台銘。



此番富士康上市聘請的仲介團隊堪稱豪華：保薦機構為中金公司，律師事務所為北京市金杜律師事務所，會計師為普華永道中天會計師事務所 (特殊普通合夥)。



鴻海精密成立多年，此次擬登陸 A 股的平台公司為富士康工業互聯網股份有限公司，後者成立時間較短。



據招股書披露，2015 年 2 月 9 日，深圳市經濟貿易和資訊化委員會下發《關於設立外資企業福匠科技 (深圳) 有限公司的通知》，批准設立福匠科技，投資總額為 4500 萬美元，距離現在才三年整。



2015-2017 年，富士康實現營業收入分別為 2728 億元人民幣 (下同)、2727 億元及 3545 億元；其中 2016 年營業收入較 2015 年微降 0.03%，2017 年營業收入較 2016 年增長 0.01%。



淨利方面，富士康 2015-2017 年分別為 143.5 億元、143.7 億元和 158.7 億元，其中 2016 年淨利潤較 2015 年增長 0.11%，2017 年淨利潤較 2016 年增長 10.45%。



資產負債方面，截至 2017 年底，富士康總資產 1486 億元，總負債 1204 億元，負債率約 81%，相比於截至 2016 年底的 43% 翻了一番。



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