衛生紙漲價引發搶買公平會隨即立案、周末訪查蒐證

▲國際紙漿價格從前（2016）年開始陸續上漲，使家用衛生紙出現小漲態勢。（圖／記者彭夢竺攝，資料照片） ▲國際紙漿價格從前（2016）年開始陸續上漲，使家用衛生紙出現小漲態勢。（圖／記者彭夢竺攝，資料照片）

針對近幾日鬧得沸沸揚揚的家用衛生紙恐漲價一事，公平會已立案調查，並在周末訪查蒐證。公平會表示，目前賣場衛生紙價格實屬維持現況，但因衛生紙屬民生必需品，若是有業者以揭露部分訊息、不完整訊息，趁機促銷或試圖拉抬民眾搶購心理，或是有違反聯合行為禁制規定，將依法予以嚴處。

衛生紙的主要製造成本為紙漿，台灣的紙漿以國外進口為主。公平會表示，目前國內主力製造業者為永豐餘、金百利克拉克及正隆，各有所屬品牌，通路業者家樂福、大潤發等也推自有品牌與之競爭，衛生紙依韌性、基重、面積大小、抽數不同而有些微價差，惟就消費者使用習慣而言，仍屬同質品。

針對衛生紙價格最快將在 3 月中調漲一事，公平會指出，他們已於周末假日派員進行調查及掌握競爭銷售情形，發現消費者雖因預期心理而有增加消費的情況，衛生紙價格實屬維持現況，不過，針對業者所稱因有成本因素而擬調漲衛生紙價格，已函請相關業者及關係人進行說明，同時須提證相關資料，並適時實地進行訪查及蒐集相關事證。

此外，因為衛生紙屬民生必需品，公平會強調，若有業者以揭露部分訊息、不完整訊息而趁機促銷或試圖拉抬民眾搶購心理，除了立即提醒警示業者注意之外，獲有任何合致公平法違法事證，也將併同查辦。

公平會表示，一旦確認業者有聯合漲價行為，將予以嚴懲並依公平法第 40 條規定，處新台幣 10 萬元以上 5,000 萬元以下罰鍰，若遭罰仍未改正，罰鍰加重為 20 萬元以上 1 億元以下，可連續罰到改善為止；至於違法情節重大者，得處業者上一會計年度銷售金額 10％的罰鍰。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』