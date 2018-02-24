行政院規劃3月1日通過軍人年改樓地板3.89萬元

在退輔會主委與國防部長換人後，行政院規劃於 3 月 1 日的院會通過軍人年改案，之後再送立法院審查。軍人年金最低保障樓地板將提高至新台幣 38,990 元。

國家年金改革委員會執行長的林萬億表示，軍人年改方案將於 3 月 1 日的行政院院會討論，預計可在當天會議中通過，之後將送到立法院審查。

他表示，由於立法院院會在 1 月底通過總預算案，軍公教加薪 3 % 的案子順利通過，軍人年金最低保障樓地板也將提高至 38,990 元。

去年 11 月，國防部公布軍人退撫新制草案重點，新制以在職時「最後 36 個月平均基本月薪」作為計算退休俸的基準，樓地板約為每月 32,160 元。不過，軍方認為軍人與公教工作性質不同，仍希望爭取俗稱樓地板的最低保障金額高於 32,160 元。

2 月初，傳出年金改革委員會召開會議已達成共識，軍人年改樓改地板將調升至 37,850 元。不過，退輔會表示為避免雙方產生不必要困擾及動盪，所謂樓地板原則都要有底線，要符合照顧弱勢族群、基層立場的生計所需，會做最完整的考量，目前還在溝通中，希望爭取樓地板金額接近 4 萬。

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