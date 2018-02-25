陶冬：鮑威爾政策求延續 義大利選舉見懸峙

瑞信亞太區私人銀行董事總經理兼大中華區副主席陶冬，在個人部落格上提出對美國聯準會 (Fed) 政策、義大利選舉的看法，全文如下：

暴雨停了，風尚未靜。月初因美國就業市場工資上漲而觸發的一場風險資產拋售，似乎告一段落，不過資產價格依然動盪。

上週三 Fed 公佈一月份公開市場委員會的會議紀錄，言詞偏嚴厲、鷹派，美國十年期國債殖利率一度衝上 2.96%，兩年期利率刷新金融危機以來新紀錄，隨後債市企穩回升。

債券趨穩，帶動抄底盤進入股市，美股引領全球股市回升，資金試探性地增加風險權重，美國三大指數同告上漲，歐亞追隨。歐洲央行一日後也公佈了一月份會議紀錄，不過語調就較溫和，並流露出對匯率戰的擔心，市場對歐洲近期退出 QE 的疑慮稍緩，美元對歐元、日元升值，不過貨幣「比差」的遊戲仍在繼續。

美國石油庫存下降以及俄沙聯手限制產能的傳聞，推動布蘭特原油期貨升上每桶 67 美元。美國升息預期升溫，連累黃金走出今年的最大單周跌幅。

市場焦點依然放在貨幣政策的前景上，新任 Fed 主席鮑威爾會在本週三、四，先後在美國眾議院和參議院參加聽證（Humphrey Hawkins Testimony），這是鮑威爾擔任美國貨幣政策一哥後的第一次聽證，將為新一屆 Fed 的政策思路、節奏設定基調。

筆者相信鮑威爾在事先準備發言部分強調政策的連續性，儘量消弭市場對換屆可能帶來重大政策改變的擔心。這種語境應該有助於舒緩目前市場的焦慮，不過鮑威爾的政策騰挪空間較其前兩任要小。工資上升已成為事實，貨幣當局必須準備應對通膨，鮑威爾強調政策延續性未必可以改變需要加速加息的現實狀況。筆者看今年升息四次，債市動盪未了。

義大利將於 3 月 4 日舉行大選，沒有一個政黨在民意調查中擁有獨立組閣的優勢。民調已經在選舉前 15 日停止，而且義大利的民調準確度向來較差，所以選舉有爆出意外的機會。

筆者認為，本次選舉製造出懸峙議會（Hang Parliament）的可能性頗高。反建制的 M5S 取得了大約三成的民意支持，中間偏左聯盟略低居第二。包括前總理貝盧斯科尼在內的中間偏右三黨合起來佔有 35-39% 的支持率，但是三黨在政治理念（包括疑歐還是挺歐）、政治野心上差異較大。

以筆者的評估，如果不出大的意外，沒有一派可以取得簡單多數的議席，最終可能要成立多黨派大聯盟。與一年前不同的是，這次選舉中極端聲音不強，主要議題也不是關於脫歐，所以暫時對市場的影響不大，但是不排除黑天鵝事件發生。

本周重點：鮑威爾的聽證初啼和核心 PCE，預料 Fed 新主席維持溫和緩慢升息的基調，不過強調通膨壓力，同時提及稅改所帶來的不確定性。公開市場委員會對 PCE 看得比 CPI 重，預計一月份核心 PCE 為月增 0.2%，與上期持平；PCE 本身月增 0.3%，高過上期。歐元區二月 CPI 年增 1.2%（vs 上期 1.3%），核心通膨預測為 1%，持平。歐洲二月 PMI 資料應該較上月回落。

本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。