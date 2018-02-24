內閣改組》府院人事大異動首長升任原因曝光

府院 23 日人事調整，其中包括內閣 5 位部級首長異動以及總統府與國安會的大變動，總統府發言人黃重諺表示，以上相關人事，除了遺缺尚未確認的府祕書長，於 23 日中午 1 點半，總統蔡英文與行政院長賴清德在會面時，才做最後的敲定。

黃重諺指出，李大維的政務經驗非常豐富，不論藍綠執政時期，都擔任重要的外交工作，優先考量順序永遠是國家利益，而非一黨一派，李大維自己也始終認為「外交官是國家的外交官」；且總統府與國安會的整體任務需求及布局，需要有像李大維這樣的人才去幫助蔡英文辦理相關的工作。李大維先前任外交部長時的階段性任務已告一段落，因此才有這樣的人事異動。

黃重諺說，林良蓉則多年來協助政府辦理國際經貿談判事務，擔任國安會諮詢委員期間，參與亞太經合會（APEC）相關工作，並擔任團隊重要成員，有相當好的表現，因此升任北美事務協調主委，希望能夠持續協助有關涉外經貿事務。

國安會的諮委則為陳錦稷擔任，黃重諺解釋，陳錦稷專長於國際經貿、貨幣政策與財政政策等面向的分析，見解獨到，且歷任雲林縣政府財政局長、行政院政務顧問、行政院國際經貿策略小組產學諮詢會委員等多項工作，實務經驗豐富，長期參與政府財政、經濟發展新模式等政策規畫，面對未來經貿環境的不確定性，無疑是最佳人選。

柯承亨則長期從事國家安全與兩岸工作，曾任國防部軍政副部長、國家安全會議副秘書長和諮詢委員，總統期許柯承恩能為國安局第一線的情戰與情研工作，帶來新視野與新觀念。

至於總統府祕書長一職，由於總統府祕書長吳釗燮即將接任外交部長一職，但遺缺尚未確定將交棒給誰，因此暫由副祕書長劉建忻代理；而外傳陳菊接任的呼聲最高，對此，黃重諺回應，總統認為這個職務非常重要，因此不會草率決定人選，一旦確定，就會對外發布，但對於類似的報導，府方不會有任何評論。

高雄市長陳菊受訪時也兩度重申，不要替她「找工作」，總統府也尚未徵詢她的意見，「市長對高雄市、對我們是很重要，市府的團隊非常認真用心，我們做了 12 年，市長的任期準備結束。」

行政院方面則有 5 位首長異動，將分別為外交部長吳釗燮、國防部長嚴德發、勞動部長許銘春、陸委會主委陳明通、退輔會主委邱國正，卸任的首長則為：現任外交部長李大維、現任國防部長馮世寬、現任陸委會主委張小月、現任退輔會主委李翔宙，且都另有任用，現任勞動部長林美珠則因健康因素辭退。

行政院發言人徐國勇說明，任用吳釗燮出任外交部長是因吳釗燮涉外事務歷練完整，歷來扮演執政團隊最重要的對外事務掌舵者，府院希望由他在第一線帶領外交部，為外交工作開創新的局面；嚴德發先前則為資深陸軍將領，從參謀總長卸任後，於國安會襄助蔡英文總統處理國家安全相關重要事務，歷練非常完整，為下一階段領導國防事務所需、且是最適當人選。

徐國勇接著闡明，陸委會主委由陳明通接棒，很大的原因是因陳明通熟悉兩岸事務與交流工作，且先前就已曾擔任過陸委會主委一職，這次回鍋，業務自然駕輕就熟，也能為兩岸事務工作開創新的局面和視野；邱國正則具有經營國軍與社會聯結的相關經驗。去年從參謀總長卸任，能瞭解現役官兵與退役袍澤的需求；為人正直的他，服役期間治軍務實，帶兵嚴謹，相信有助於穩定和推動退輔會的興革。

許銘春則從林美珠接下勞動部長的位置，徐國勇表示，許銘春於擔任律師期間，曾積極為勞工義務辯護，爭取權益；高雄氣爆發生不幸時，挺身而出，義務協助市府對外說明代位求償，並促成罹難家屬的和解；且許銘春擔任高雄市副市長任內，負責督導勞工局處業務，尤其對勞工作業安全相當重視，曾帶領市府團隊主動突擊大型工廠和事業單位實施勞動檢查，更與林美珠同樣具有法律專業，對於未來勞動權益保障相關法制工作可以勝任無虞。

黃重諺最後轉述，對於這次政府團隊任務調整中，總統非常感謝他們過去這一年多以來努力與貢獻，幾位包括總統府祕書長吳釗燮、國安會祕書長嚴德發、外交部長李大維、國防部長馮世寬、陸委會主委張小月、退輔會主委李翔宙等國安相關首長，無論履新新職或另有任用，都希望未來在各自工作領域上繼續合作，帶領國家繼續往前。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』